Mange borgere i Borupområdet kommer til at lide under lukningen af bus 243, lyder det nu i et kritisk læserbrev fra to borgere.

Send til din ven. X Artiklen: Læserbrev: Lukning af bus 243 efterlader familier uden alternativer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Læserbrev: Lukning af bus 243 efterlader familier uden alternativer

Køge - 13. december 2019 kl. 09:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT: Fredag den 13. er en skæbnesvanger dato i sig selv, og denne fredag den 13. får en særligt dyster klang, for den varsler sidste afgang for bus 243. En bus, der er en livsnerve for de mange Køge-borgere, der bor på landet omkring Borup.

Nedlæggelsen betyder, at de mange, som ikke har mulighed for at have bil, er efterladt uden muligheder for transport. Det får betydning for børn, der går til sport eller andet og skal hjem ud på eftermiddagen, og for de mange voksne, som skal hjem fra arbejde.

Med virkning fra på søndag den 15. december har byrådet i Køge besluttet, at Køge-borgerne i kommunens udkant må leve med et stærkt forringet transporttilbud. Busforsyningen til Borups store opland overgår til en status af »skolebus«. Det betyder, at den sidste bus efter på søndag kører klokken 15.45 på hverdage. I dag kører bussen regelmæssigt frem til klokken 20.40 til stor nytte for børn med fritidsaktiviteter efter skoletid, og voksne, der skal hjem fra arbejde. Samtidig skæres en tidlig morgentur bort.

Det betyder, at pendlere fra landsbyerne og landområderne er afskåret fra at benytte offentlig transport, for eksempel til og fra toget i forbindelse med deres arbejde. Det er ekstra paradoksalt i en tid med klima- og miljøbevidsthed, og hvor man har fokus på landområder og på at få mennesker til at flytte dertil - hvis de skal have råd til en eller to biler for at gøre det, kan man spørge sig selv, hvad der er vundet ved det i det store regnskab.

For mange har bussen fungeret som en nødvendig løsning til at komme hjem fra arbejde, når en ægtefælle kom sent hjem og havde lagt beslag på husstandens bil. Når sidste bus kører allerede klokken 15.45, skal folk, der arbejder i København, fremover gå på deltid, hvis de skal med bussen. En bus omkring klokken 17 og klokken 18 er nødvendig for at opfylde pendlernes behov.

Fremover bliver den eneste transportmulighed den noget dyrere Flex Trafik, der skal bestilles 2-3 timer i forvejen, og hvor ventetiden derudover kan være lang. Alternativet er taxa, der koster op mod 150 kr. per tur.

Eller vi kan sætte vores eget og vores børns liv på spil på cykel på mørke veje, hvor der ofte bliver kørt for stærkt.

Vi ønsker desuden, at den cykelsti, som Borup-borgerne blev nægtet for år tilbage, kommer tilbage på bordet, eftersom den er mere nødvendig end nogensinde.

Inger Staahl Jensen, Stubberup

Medlem af busborgergruppen i Køge Kommune

Lone Vej-Johansen, Lammestrup