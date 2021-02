Se billedserie Livreddere fra Køge Svømmeland er blevet oplært til at lynteste lærere og medarbejdere på kommunens skoler. Fredag morgen var de forbi Asgård Skole i Køge Kommune. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Lærerne bliver testet i arbejdstiden: - Fint man tager hånd om os

Køge - 19. februar 2021 kl. 13:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Med en udfyldt testjournal i de afsprittede hænder træder Lars Madsen ind i det lille lokale. Her står blandede brætspil stablet tungt i en reol, og klistret på den ene væg hænger farvede A4-ark, som danner ordene »Klasseregel i 5.X«.

Den mandlige lærer bliver mødt af fire personer iført blå dragter, mundbind og handsker, samt en sundhedsplejerske som skal overvåge testene. Lars Madsen skal nemlig lyntestes, og han er glad for at få muligheden i arbejdstiden.

- Jeg synes, det er rigtig fint, at man tager hånd om os med testene, for i kraft af vores funktion, er vi nødt til at være her, så det her giver os mulighed for at passe bedre på hinanden, påpeger læreren fra Asgård Skole, der underviser i 2. klasse.

Det normale grupperum på skolen i Køge Kommune er i dagens anledning omdannet til testlokale, og de fire testmedarbejdere går undervejs rundt og gør klar til morgenens lyntest af lærere og medarbejdere. Skolen er den første, som får besøg af en af de mobile, kommunale testenheder. De skal efter planen sendes ud til kommunes skoler to gange om ugen, så man i endnu højere grad kan få testet og opsporet eventuel smitte.

Da Lars Madsen træder ind i rummet, bliver alle andre - undtagen testpersonalet og sundhedsplejersken - sendt ud. Heriblandt DAGBLADET Køges journalist og fotograf. Protokollen skal overholdes, og der skal ikke tages nogen unødig risiko, lyder forklaringen.

Der går dog ikke længe, før den mandlige lærer kommer ud igen med en tilfreds mine bag det lyseblå mundbind.

- Det gik fint. Det var stille og roligt og hurtigt overstået. Det er selvfølgelig ikke rart, men det går hurtigt, og jeg tror, man vænner sig til det, siger han.

Lars Madsen regner med at gøre brug af lyntestene de to gange om ugen, de kommer forbi Asgård Skole.

- Rart at lave noget De fire testmedarbejdere arbejder til daglig som livreddere i Køge Svømmeland, men da svømmehallen er lukket, er de blevet bedt om at deltage i og hjælpe med lyntest af medarbejdere på kommunens skoler.

En af dem er 26-årige Kim Buch.

Han tænkte i første omgang, at han som livredder ikke ville være kvalificeret til at pode og teste andre i næsen, men efter oplæringen sidste fredag, er han mere fortrøstningsfuld.

- Det er stadig en lidt svær opgave, men vi må tage det, som det kommer, og når nu vi står og gør det i dag, tænker jeg, at oplæringen har været nok. Vi gør, hvad vi kan for at huske rækkefølgen på tingene og have styr på kontamineringen, forklarer han.

Den 26-årige livredder er glad for, at han kan gøre en forskel, mens svømmehallen er lukket.

- Det er rart at komme ud og lave noget, for det er ret kedeligt at gå derhjemme. Og så er det godt at kunne komme ud og hjælpe, når det er, siger Kim Buch, der tidligere har stået for ekstra rengøring i kommunens daginstitutioner sammen med sine livredder-kollegaer under epidemien.

- Folk er nok lidt mere nervøse over at udføre test end at gøre rent, konstaterer han.

- Vi oplever generelt, at folk har taget godt imod tilbuddet, fortæller Signe Møller Petersen, der er viceskoleleder på Asgård Skole

I alt skal de fire livreddere forbi fire skoler fredag for at lynteste lærere og andre medarbejdere.

Tager godt imod test Viceskolelederen på Asgård Skole, Signe Møller Petersen, forventer, at omkring 20-25 af skolens medarbejdere vil tage imod tilbuddet fredag morgen om at få taget en lyntest. Hun håber, at muligheden for den hurtige test i arbejdstiden vil styrke smitteopsporingen, og indtil videre er det planen, at den mobile testenhed skal besøge skolen to gang om ugen, onsdag og fredag.

- Vi oplever generelt, at folk har taget godt imod tilbuddet, fortæller Signe Møller Petersen.

En af de folk er lærer Henrik Thomsen. Han har heller ikke prøvet en lyntest før, og han håber, den nye mulighed vil betyde, at flere medarbejdere på skolen vil få taget ugentlige test. Selv er han ikke videre nervøs for at blive podet i næsen.

- Nu prøver jeg at se, hvordan det virker, og måske vænner man sig bare til det, siger læreren, der efterfølgende skal tilbage til eleverne i sin 3. klasse.

Svært at pege fingre Spørger man Mads Andersen (K), der er formand for Køge Kommunes skoleudvalg, er det en god idé, at lærere og andre medarbejdere nu får mulighed for at kunne tage ugentlige lyntest på skolerne.

- Al hjælp bliver taget godt imod, specielt fordi medarbejderne er pressede nok, så det er kun godt, siger han.

Der har været snak om ugentlige lyntest på skolerne i et stykke tid. Med tanke på at skolerne åbnede delvist igen for næsten to uger siden, er det så gået for langsomt med at få det i gang?

- Jeg synes, det er svært at pege fingre af nogen for at gøre det for langsomt. Det er en hård proces, og jeg tror, vores sundhedsafdeling har været relativt lagt ned, så det er svært at sige, om det kunne være gået hurtigere eller langsommere. Det er »learning by doing«, understreger Mads Andersen.

De seneste uger har der været en del debat om lyntest af medarbejdere på fri- og privatskole, fordi de oprindeligt selv skulle stå med ansvaret for lyntestene. Siden da er kommunerne dog gået med til at hjælpe privatskolerne, og i Køge Kommune kan medarbejderne fremover få taget en lyntest ved at møde op på en nærliggende folkeskole, når de mobile testenheder kommer forbi ugentligt.

Det giver god mening, mener Andersen.

- Man skal nok passe på med, hvor meget en testenhed tager rundt, så måske er det bedst, at medarbejderne fra privatskolerne tager hen til andre skoler. Jeg synes, vi har et fint samarbejde med privatskolerne, og det er vigtigt at stå sammen, uanset om man er en privatskole eller en folkeskole, siger udvalgsformanden.