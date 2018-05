Pernille Nørgaard, formand for lærerkredsen Køge/Stevns, er skuffet over, at overenskomstaftalen ikke indeholder en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Foto: Henrik Fisker

Lærerformand om overenskomst: - Det er en kæmpe skuffelse

Køge - 01. maj 2018 kl. 15:33 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste offentlige ansatte var både tilfredse og lettede, efter der i weekenden blev landet overenskomstaftaler på både kommunalt, regionalt og statsligt niveau, men for landets lærere er humøret anderledes mudret.

Den nye overenskomst indeholder nemlig ikke en ny arbejdstidsaftale, som lærerne har råbt på nærmest siden folkeskolereformens indtog i 2013. Derfor er der også stor skuffelse hos formanden for lærerkredsen Køge og Stevns. Selvom Pernille Nørgaard er glad for, at man med stor sandsynlighed undgår en konflikt, så er hun meget ærgerlig over den manglede arbejdstidsaftale.

- For lærerne er det en kæmpe skuffelse, og det er jeg sikker på, de fleste lærere også tænker, siger lærerformanden.

- Det er alvorligt Hun mener, det er problematisk, at lærerne ikke kan få ændret og »normaliseret« deres arbejdstid, som efter folkeskolereformen reguleres af den såkaldte lov 409.

- Det er alvorligt, fordi lov 409 egner sig ikke til lærerarbejde. Når lærerne møder på arbejde, ved de reelt ikke, hvornår de kan gå hjem igen. I Køge har vi lokale løsninger på de enkelte skoler, men vi har et brændende ønske om en fælles aftale, så arbejdsvilkårene bliver mere ens. På den måde er det en kæmpe skuffelse, men det må vi arbejde videre med, fastslår Pernille Nørgaard.

Undervejs i forhandlinger om overenskomsten var det tydeligt, at parterne havde meget svært ved at nå til enighed om en ny arbejdstidsaftale. Derfor blev resultatet, at man nedsatte en kommission, der indtil 2021 skal undersøge mulige løsninger, og hvad lærernes arbejdstid har af betydning for undervisningen.

- Jeg er utrolig spændt på, hvad der kan komme ud af kommissionen. Jeg håber, den kan give en fælles viden, for det har virket, som om at KL ikke har haft det samme billede som lærerne af situationen, siger Pernille Nørgaard.

Ja eller nej? Adspurgt om hvad lærerformanden vil anbefale medlemmerne i kredsen at stemme, når overenskomstaftalen skal til afstemning hos landets lærere, afviser Pernille Nørgaard endnu at udtale sig. I stedet venter hun til efter et møde med kredsstyrelsen torsdag, hvor indholdet af aftalen skal drøftes og papirer kigges igennem.

Mandag startede formanden for Danmarks Lærerforeningen, Anders Bondo Christensen, en tur rundt i landet for at forklare de mange lærere og tillidsmænd, hvorfor man er gået med til en overenskomst uden en ny arbejdstidsaftale. Allerede fredag den 4. maj lægger Bondo Christensen vejen forbi Køge, hvor der er inviteret til et regionalt møde med tillidsrepræsentanterne, fortæller Pernille Nørgaard.