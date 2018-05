Formanden for Lærerkreds Køge og Stevns, Pernille Nørgaard, anbefaler, at de lokale lærere stemmer ja til overenskomstaftalen, selvom den ikke indeholder en ny arbejdstidsaftale. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Lærerformand anbefaler et ja: - Konflikt giver ikke bedre vilkår

Køge - 09. maj 2018

Det er godt og vel halvanden uge siden, at overenskomstaftalerne for landets offentlige ansatte faldt plads. Alligevel er det først nu, at den lokale lærerformand offentligt tilkendegiver, om hun anbefaler at stemme ja eller nej til den kommunale del af aftalen, der berører lærerne.

Tirsdag aften var der møde i den lokale kredsstyrelse, og her var der uenighed om, hvad man skulle anbefale medlemmerne at stemme. Mens en enkelt bakkede op om et nej, anbefalede de resterende fem et ja til aftalen, fortæller formanden for Lærerkredsen Køge og Stevns.

- Det har ikke været nogen nem diskussion, for vi sidder alle sammen med en skuffelse og frustration over den manglende arbejdstidsaftale. Samtidig er vi nødt til at forholde os til det øvrige i overenskomstaftalen, og der er blandt andet tale om nogle pæne lønstigninger, siger Pernille Nørgaard og fortsætter:

- Hvis vi stemmer nej, skal vi ud i konflikt. Dem af os, der anbefaler et ja, tror ikke, at en konflikt vil give væsentlige forbedringer på de dårlige vilkår, vi har lige nu. Jeg tror, at vi gør bedst i at vælge samarbejdets vej fremfor en konflikt.

Brug for samarbejde Den lokale lærerformand mener, at et samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) vil være vejen frem, hvis man skal forbedre vilkår og løse problematikker på lærerområdet.

- Folkeskolen har brug for, at parterne samarbejder for at løse de udfordringer, vi har, for eksempel i forhold til manglende rekruttering og et øget antal elever, der starter i privatskole, påpeger Pernille Nørgaard.

Mens landets lærere må kigge langt efter en ny arbejdstidsaftale, så blev der i første omgang indgået en aftale om en undersøgelseskommission, der skal kigge på mulige løsninger og arbejdstidens betydning for undervisningen. Flere lærere har kaldt kommissionen for varm luft, og Pernille Nørgaard har forståelse for, at tilliden til KL ikke er den største.

- Det er et spørgsmål om, hvorvidt man har tillid til, at KL vil gøre, som de har sagt. Nogle medlemmer har ikke den tillid på grund af KL's ageren i 2013, men jeg vælger at tro på, at vi skal gå samarbejdets vej, og at de selvfølgelig gør det, de lover, siger hun.

Hvordan tror du, den manglende arbejdstidsaftale vil påvirke lærernes motivation i dagligdagen?

- Det er svært at spå om, men vi er alle sammen skuffede og frustrerede, fordi arbejdstidsaftalen har været et kæmpestort ønske. Det er man så ikke kommet i mål med, men uanset hvad resultatet af afstemningen bliver, skal vi være sammen om at komme videre, understreger den lokale lærerformand.

Hun fortæller, at man nu vil sende et brev ud til medlemmerne om, at fem i kredsstyrelsen anbefaler et ja, mens en enkelt anbefaler et ja, samt et mere detaljeret indblik i overenskomstaftalen.