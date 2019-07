De nationale test kan blive fortid for de yngste elever på landets skoler, hvis det står til regeringen og dennes støttepartier. Foto: Thomas Olsen

Lærere hilser farvel til nationale test velkommen: - En udmærket idé

Køge - 28. juli 2019 kl. 08:03 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da regeringen tidligere på sommeren blev enig med sine støttepartier om et 18 sider langt »forståelsespapir«, der indeholder deres politiske retning, blev det foreslået at afskaffe de nationale test i de mindste klasser.

I stedet skal de omdiskuterede test nytænkes, og partierne vil også undersøge mulighed for at sætte alle nationale test i bero, indtil de er blevet mere retvisende for elevernes færdigheder, lyder det.

Hos Lærerkredsen Køge og Stevns hilser man oplægget velkommen, som vil betyde, at det bliver slut med at teste elever allerede fra 2. klasse i nationale test.

- Det er en udmærket idé, og det vil forhåbentlig betyde større fokus på at skabe god undervisning, fremfor at børnene skal testes, siger Heine Rasmussen, der er næstformand i den lokale lærerkreds, og uddyber:

- Lærere har altid testet børn, og det er vi ikke imod, men der skal være et formål, så man kan arbejde med det pædagogisk og se en udvikling hos børnene.

Godt med test-pause Heine Rasmussen mener umiddelbart, at folkeskolereformen fra 2014 var med til at ændre formålet med de nationale test i en forkert retning.

- Jeg tror oprindeligt fra politisk hold, at man havde et ønske om at indføre testene som et pædagogisk redskab. I forbindelse med folkeskolereformen er det mere blevet et styringsredskab, som kommuner og skoleleder bruger til at måle kvaliteten i undervisningen og nærmest rangliste skolerne efter de nationale test, pointerer næstformanden.

Han peger også på, at der har været tvivl om, hvor retvisende de nationale test reelt er, og at der umiddelbart er fundet fejl i dem. Derfor ville det være en god idé at sætte testene på pause.

- Jeg synes det giver god mening, for hvis der virkelig er fejl, er det ikke godt, og derfor ville det være en fin idé at tage en pause, så man kan rette eventuelle fejl, siger Heine Rasmussen.

Mindre pres på eleverne Hos lærerkredsen ser man også positivt på regeringens forslag om at afskaffe den såkaldte uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse.

- Det kan være svært at vurdere et barn i 8. klasse, for der kan ske meget i de ældste klasser, når de unge kommer i puberteten og ved, at de skal til eksamen, siger Heine Rasmussen.

Hvad vil det betyde for eleverne?

- Det ville betyde, at der kommer mindre pres på eleverne, for det skaber et enormt pres at blive uddannelsesparat allerede i 8. klasse, understreger han.

Næstformanden hilser ligeledes forslaget om bedre mulighed for senere skolestart velkommen.

- Det er en god idé, for vi oplever for mange børn, som godt kunne have ventet et år med at komme i skole. De havde haft godt af en bedre mulighed for at vente, siger han og fortsætter:

- Det vil give mulighed for fremover at lave den bedste skolestart i samarbejde med forældrene, for hvis børn begynder for tidligt og ikke er parate, kan det følge dem hele vejen op gennem skolen og påvirke dem meget, hvis de eksempelvis skal gå en klasse om.