Lærer fra Asgård Skole modtager Arla-pris

Generation Food Award, som Arla står bag, hyldede i går aftes ildsjæle og initiativer, der gør en ekstraordinær indsats for at sikre gode og sunde madvaner hos børn og unge.

Rasmus Breuning fra Asgård Skole i Køge vandt i kategorien Food School Hero for at fremme sunde og bæredygtige madvaner i madkundskabsfaget. Om interessen for faget siger madkundskabslæreren: