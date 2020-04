Den nye samling læringsbøger er lidt af et hjertensbarn for forfatteren. Hun var nemlig selv meget overrasket over, hvor gode resultaterne med hendes egne børn har været. Foto: Torben Thorsø

Lær dit barn at læse fra baby-ben

- Da jeg prøvede det på mine egne børn, blev jeg selv fuldstændig rystet over, hvad børnene egentlig kan og hvor nemt det faktisk er at lære dem alle de ting, der skal til for at begynde og læse.

Med små øvelser, hvor børn helt ned til et-to år, bliver præsenteret for ord fra hverdagen, kan de lære at læse længe inden skolealderen. Det fortæller Marie-Louise Sølyst Jeberg:

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her