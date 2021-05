Lån Nationalmuseet med hjem

Hvis du aldrig har været på Nationalmuseet før eller måske synes, at det en lidt stor udskrivning at tage en tur til det flotte kulturhistoriske museum. Så kan du nu låne et museumskort på biblioteket, som giver gratis adgang for to personer. Du er velkommen til at låne flere kort, hvis du vil tage hele familien eller foreningen med.