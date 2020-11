Skjult under en grøn presenning buskadset i parken bag ved Nylandsvej lå en AK47 tjekkisk automatriffel, en amerikansk revolver, en engelsk maskinpistol og en belgisk halvautomatisk pistol. LTF?s krigsminister i Køge blev taget på fersk gerning, da han forsøgte at købe det ene af våbnene. Foto: Jørgen C. Jørgensen

LTF-krigsminister taget på fersk gerning i våbenhandel

Loyal to Familia fyldte godt op på retslisten i Østre Landsret torsdag.

I den ene retssal afsagde landsretten en stadfæstelse af Københavns Byrets dom og fastholdt dermed, at Loyal to Familia er forbudt. På etagen lige nede under afviklede Østre Landsret anken i den sag om Loyal to Familia i Køge, som har leveret en stor del af efterforskningsmaterialet til at slå fast, at LTF er en forening, der virker ved vold.