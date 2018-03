Større politiaktion i gang

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

- Der vil i løbet af dagen være en del aktivitet forskellige steder i politikredsen i forbindelse med en større målrettet aktion mod det kriminelle miljø hovedsaligt i Køge og Ringsted, skriver politiet.

Aktionen er en udløber af en længere efterforskning mod en gruppe personer i bandemiljøet.

Det er politiets håb, at dagens aktion vil gøre, at man kommer et spadestik dybere i det kriminelle miljøs gøren og laden.

Carsten Andersen, kommunikationsansvarlig hos Midt- og Vestsjællands Politi, oplyser til sn.dk, at man på nuværende tidspunkt ikke ønsker at sige noget om, hvilke adresser politiet er rykket ud til.

- Jeg kan sige så meget, at det relaterer sig til bandemiljøet, hvor vi er i gang med at ransage nogle adresser i de to byer. Vi også anholdt nogle stykker, men mere kan jeg ikke komme ind på lige nu af efterforskningsmæssige hensyn, siger Carsten Andersen til sn.dk.

Han oplyser, at anholdelserne er foregået stille og roligt.

Der er også fundet diverse effekter i forbindelse med ransagningerne, men hvad det drejer sig om, vil Carsten Andersen ikke løfte sløret for på nuværende tidspunkt.

- Der er tale om en målrettet aktion, hvor vi igennem længere tid har efterforsket disse personer, siger Carsten Andersen

Opdateres.....