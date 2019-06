LA'er: - Vi skal have Ring 5

DAGBLADET sætter op til denne uges folketingsvalg spot på tre valgkampstemaer med lokale kandidater. Her følger svarene fra LA's Jeppe Lindberg.

De kommunale jobcentre kaldes af en række partier og eksperter for »bureaukratiske,« »umyndiggørende« og »saneringsmodne.« Kritikken går på, at beskæftigelsesindsatsen er for rigid, at jobsøgende sendes på irrelevante kurser, og at der mangler tillid, samtidig med at nogle undersøgelser viser, at det koster mange hundrede tusinde kroner at få én enkelt ledig person i arbejde. Hvordan ser dit parti på fremtiden for jobcentrene?

- Står det til os, skal jobcentrene lukkes. Vi tror, at det private marked kan stimulere jobsøgende bedre, og at markedskræfterne så kan aflønnes efter, hvor succesfulde de er. Jobcentrene er for dyre i forhold til, hvor få de får i arbejde, og den indsats kan markedet sagtens løse bedre. Der findes allerede private rekrutteringsbureauer og HR-virksomheder. I loven står der, at kommunen kun skal være behjælpelige med at få ledige i arbejde. I min verden har det derfor taget lidt overhånd, når vi ser, at der findes kommunale vikarbureauer og så videre.