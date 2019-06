Jeppe Lindberg (LA) og Liberal Alliance vil investere i den tidligere indsats i Køge Kommune og tage pengene fra voksenspecialområdet. Foto: Anders Fallesen

LA vil styrke den tidlige indsats

Køge - 08. juni 2019 kl. 14:45 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den forebyggende og tidlige indsats har stor betydning for barnets udviklingsbetingelser og kan bidrage til at bryde negativ social arv. Det er vigtigt, da børn ellers kan risikere at komme på livslang offentlig forsørgelse.

Sådan begrunder Liberal Alliance sit forslag om at investere millioner af kroner årligt i den tidlige indsats og arbejdet med Køge Kommunes udsatte børn. Halvanden million kroner om året de næste ti år bliver til samlet 15 millioner kroner, der skal tages fra voksenspecialområdet.

Argumentet fra LA er, at de investerede penge vil »tjenes« tilbage ved, at færre voksne får brug for støtte og hjælp i fremtiden.

- Hvis vi sætter massivt ind, så mindsker vi behovet for at bruge penge senere på voksenområdet. Det er godt for borgerne og fornuftigt for økonomien. Jo tidligere vi opdager det, jo bedre og billigere kan vi hjælpe børnene, forklarer byrådsmedlem Jeppe Lindberg (LA) og uddyber:

- Investeringen vil betyde, at vi eksempelvis kan opprioritere dagplejerne og styrke den tidlige opsporing, når det kommer til graviditet og besøg af sundhedsplejersken.

Voksenområdet klarer sig Lindberg mener ikke, at der er det store behov for pengene på voksenspecialområdet.

- Det handler ikke om, at området mister penge, men det handler om, at færre voksne vil få behov for hjælp i fremtiden. Derfor er det en langstrakt strategi, påpeger han.

Men kommer voksenspecialområdet ikke til at mangle pengene i første omgang, indtil indsatsen giver resultater i fremtiden?

- Nej, de kan godt klare sig, svarer Jeppe Lindberg.

Hvad bygger du det på?



- Det bygger jeg på, at området allerede nu er ved at blive smartere, hurtigere og bedre. De bliver bedre til at effektivisere sagsbehandlingen. Der er rum til det på voksenområdet, men det handler ikke om pengene. Det handler om effekten og at hjælpe nogle børn, som ikke skal trækkes gennem livet.

I denne uge udtalte formanden for Handicaprådet i Køge Kommune til DAGBLADET, at der ikke er mere »fløde« på handicapområdet, når det kommer til besparelser. Den kommentar giver Jeppe Lindberg dog ikke meget for.

- Det skal han jo sige, men der behøver ikke være en handicappet, som kommer til at mærke det. Jeg tror mest, de vil mærke, at sagsbehandlingen bliver mere effektiv. De kommer ikke til at mærke, at pengene er væk, for det er bureaukratipenge, pointerer han.

Liberal Alliance vil tage sit forslag om at styrke den tidlige indsats med penge fra voksenspecialområdet med ind i efterårets budgetforhandlinger i Køge Kommune.