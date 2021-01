Se billedserie Kyndelmisse bliver anderledes i år. Her er der lagt op til, at man for eksempel kan hente en krea-pose fra forskellige institutioner og lave projekter hjemme. Foto: Køge Kommune

Kyndelmisse rykker hjem i stuerne

Køge - 20. januar 2021 kl. 15:57 Kontakt redaktionen

Kyndelmissen i Køge er kommunens årlige kulturnat.

Den er en tradition, der vender tilbage år efter år og tager form efter den aktuelle dagsorden, skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse om festlighederne fredag den 5. februar.

Kyndelmissen er vores kulturliv når det er bedst: Et festfyrværkeri af kreative, smukke og sommetider eftertænksomme

oplevelser, der tilsammen viser et stolt kulturliv, der ikke lader sig påvirke synderligt af hverken økonomi eller pandemier.

Kyndelmissen i år er anderledes end den plejer. For når vi ikke kan komme til kulturen på grund af corona-restriktioner, så kan kulturen komme til os - hele vejen hjem i stuerne. Og så er den endda blevet gratis!

I år kan du online lytte til dramatiske fortællinger, streame koncerter samt udfolde dine kreative evner gennem små kreative projekter - hjemme. Og hvis du på et tidspunkt får brug for lidt luft, vil der i Køge midtby være flere oplevelser at finde med fokus på god afstand til andre.

- Tak til vores engagerede kulturliv. Hvert år bruger I aktører oceaner af tid på at udvikle unikke oplevelser til Kyndelmissen. Jeg ved, at I igen i år havde klargjort et spændende program ude såvel som inde. De aktuelle restriktioner gjorde, at I måtte sadle om i sidste øjeblik: I formåede lynhurtigt, at genopfinde flere af jeres aktiviteter så de kunne gennemføres uanset, hvilke restriktioner

kulturlivet måtte være underlagt på selve Kyndelmisse-dagen. Kyndelmissen kan i år opleves hjemmefra og udenfor og det er udelukkende takket være jer og jeres ihærdige indsats, for altid at lade kulturen skabe lys i vintermørket. Tusind tak for det.

Jeg håber I alle får en rigtig god Kyndelmisse - hjemmefra og udenfor, lyder det fra Anders Ladegaard Bork (DF), Formand for

Kultur- og Idrætsudvalget.

Man kan allerede fra fredag den 29. januar deltage i VisitKøges og Køge Billedskoles Kyndelmisseskattejagt, hvor der er kontante præmier på højkant. Her skal man finde syv specifikke steder på kortet og danne et ord ud fra bogstaverne de enkelte steder.

Derudover kan man hos en række institutioner hente gør det selv poser med hjem, så man kan være kreative sammen med familien eller vennerne. Der vil også være forskellige online-oplevelser, men kan benytte sig af hjemmefra samt premiere på en ny podcastserie med skæve, sjove, underholdende, oplysende eller vidunderlige historier som vi ikke har hørt før, lover arrangørerne.

Årets trækplaster bliver måske udstillingen af lysende lanternehuse af pil og papir på Stationsbroens trappe, lavet af kunstner Helle Bull Sarning fra Lanterne Moderne.

Køge Kommune opfordrer til, at man husker at holde afstand til andre og kommer igen senere, hvis der er flere samlet på samme sted. Kyndelmisse skal være en sikker fejring af, at nu kommer lyset snart igen.

Som noget nyt er erhvervslivet også med i år og butikkerne og der vil også være forskellige konkurrencer op til Kyndelmisse, der altså i år ligger fredag den 5. februar.

Læs meget mere om hvordan og hvornår du kan hente de kreative »Hent og oplev-pakker« på hjemmesiden: kyndelmissekøge.dk

Alle pakker udleveres efter først-tilmølle-princippet og så længe lager haves.