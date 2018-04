Se billedserie Arrangementet var en del af den landsdækkende event i uge 17, »Danmark spiser sammen«.

Send til din ven. X Artiklen: Kylling mod ensomhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kylling mod ensomhed

Køge - 26. april 2018 kl. 15:58 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Duften af stegt kylling fyldte i hele midtbyen i Køge i går. Her var Udsatterådet, Integrationsrådet, Frivilligrådet, Seniorrådet og Handicaprådet vært for et arrangement i den landsdækkende event »Danmark spiser sammen«. Det skriver DAGBLADET Køge.

Til tonerne af populærmusik var en spisevogn med stegte kyllinger parkeret i rådhusgården ved Køge Rådhus, som serverede gratis mad til alle, der havde lyst.

Overskriften var frokost og fællesskab mod ensomhed, indledte formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Lissi Kirk (S).

- I Køge Kommune ved vi, hvor vigtigt det er at forebygge ensomhed, og dette arrangement er et godt eksempel på, hvordan vi ved fælles hjælp og engagement på tværs kan samarbejde omkring ensomhed, uanset om man er ældre, udsat en person med handicap eller ny i Danmark. Jeg tror, at vi ved fælles hjælp når længst, også når det gælder om at bekæmpe ensomhed, siger Lissi Kirk, der indtil årsskiftet selv var formand for Udsatterådet.

Pia Mckee repræsenterer Helhedsplanen i Udsatterådet og bruger både arrangementet til at møde repræsentanter fra de andre råd og til at være tilgængelig for beboere fra Helhedsplanen.

- Vi holder arrangementet i gården ved Køge Rådhus for at det skal være let at komme forbi for den udsatte målgruppe, vi henvender os til. Men også gerne for andre, som skal blive bekendt med formålet, siger Pia Mckee.