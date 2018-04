Både Nem-ID og computeren er måder, der bruges af mænd til digital opsporing af kvinder, der har søgt tillugt på et krisecenter Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Send til din ven. X Artiklen: Kvinderne på lokalt krisecenter forfølges og chikaneres digitalt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kvinderne på lokalt krisecenter forfølges og chikaneres digitalt

Køge - 05. april 2018 kl. 17:58 Af AF Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Digitale overgreb mod kvinder, der har søgt tilflugt på et krisecenter bliver mere og mere almindelige, og de omfatter alt lige fra hadefulde sms'er til opsporing af kvinderne ved hjælp af GPS'er.

Danmarks Radio har for nylig lavet en landsdækkende undersøgelse, hvor blandt andet tre ud af fire krisecentre har oplevet at modtagekvinder, der har fået deres bevægelser og ophold sporet via en mobiltelefon, og hvert andet center har oplevet kvinder, der er blevet overvåget og sporet via en GPS - for eksempel monteret i en bil. Det er desværre et mønster, som man kan nikke genkendende til på det lokale Hegnetslund Krisecenter i Herfølge.

- Vi har ikke deltaget i selve undersøgelsen, men vi kender også godt til de digitale overgreb, siger en socialrådgiver på centret, der ønsker at være anonym af hensyn til beboernes sikkerhed.

- Vi har haft et enkelt tilfælde med en GPS i en bil, som klienten ikke vidste var sat i. Den blev afmonteret af en mekaniker, men skaden var jo sket, og hendes opholdssted var afsløret.

Kvinden var derfor nødsaget til at tage videre til et andet krisecenter, og blandt andet derfor har det lokale center i Herfølge udarbejdet en længere digital sikkerhedsliste, som man gennemgår med kvinderne, allerede inden de ankommer.

- Vores største udfordringer er telefoner og iPads, som vi opfordrer til bliver slukket og eventuelt helt kasseret inden ankomsten for at undgå digital sporing, forklarer medarbejderen.

- For er en kommende beboers opholdssted først afsløret, kan det betyde at vi er nødsaget til at overflytte kvinden til et andet sted. Og det synd for hende og hendes eventuelt medbragte børn, at de så skal flyttes igen.

I den fagre nye verden anno 2018 er der nærmest et uendeligt antal metoder til at opspore og overvåge kvinderne på krisecentret, konstaterer medarbejderen:

- Man kan for eksempel få apps, der kan aflytte rummet, og andre, der kan aktivere web-kameraet på kvindens computer.

- Og vi har allerede et par gange fået hjælp af Apple Support for at hindre hackning af folks iCloud-konto, siger hun.

- Vi har endvidere oplevet, at en kvinde har haft en app på sin telefon, som hun anvendte som babyalarm, og hvor eksmanden pludselig loggede sig på den.

Socialrådgiveren erkender, at det er svært helt at undgå den digitale chikane og sporing, men at man gør en stor indsats for at sikre kvinderne bedst muligt.

- Mange af kvinderne ved jo for eksempel ikke, hvordan de skal tjekke om telefonen er blevet hacket, og selvom vi følger vores sikkerhedsliste nøje, så kan der også opstå fejl andre steder, siger hun.

- Vi har oplevet flere gange, at en kvinde får oprettet nyt telefonabonnement, men så har telefonselskabet ikke fået klikket i feltet »skjul adresse« under oprettelsen, og så står kvinden pludselig i vejviseren med vores adresse.

Andre punkter på sikkerhedslisten er, at Nem-Id skiftes ud med det samme, rejsekortet kan også afsløre, hvor kvinden har brugt det og dermed det geografiske opholdssted, og brugen af app'en »find my iPhone« har betydet, at nogle kvinder er blevet overflyttet til et nyt center forholdsvis hurtigt efter deres ankomst til Hegnetslund Krisecenter.

- Men telefonen er helt sikkert noget af det værste - og samtidig næsten umulig at undvære for kvinderne. Billeder, koder, bank - alt ligger jo på telefonen i dag, siger medarbejderen.

- Så det er virkelig en stor udfordring for os, og skal vi være 100 procent sikre på at kunne undgå digital indblanding udefra, så bliver listen godt nok lang.

Men der er håb forude, for nogle af landets bedste digitale eksperter er i fuld gang med at udarbejde god råd til krisecentrene.

- Vi har for nylig holdt møde med Landsorganisationen af Kvinde Krisecentre og aftalt med dem, at vi laver en vejledning til centrene, så de bedre kan beskytte sig mod de digitale overgreb, siger Claus Birkelyng, der er leder af Nationalt Center for Cybercrime.

Vejledningen forventes klar allerede i løbet af april måned.

- Desuden ser vi på muligheden for at oprette en fælles support-enhed, som centrene kan kontakte, siger han.