Se billedserie Trods en markant stigning i antallet af henvendelser til landets kvindekrisecentre under coronakrisen har man ikke mærket det lokalt i Køge. Hegnetslund Krisecenter for kvinder og børn forbereder sig imidlertid på, at flere kan henvende sig i den kommende tid, fortæller leder Jeanne Hougaard. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Kvindekrisecenter mærker ingen stigning i henvendelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kvindekrisecenter mærker ingen stigning i henvendelser

Køge - 21. marts 2020 kl. 15:00 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mere tid sammen i hjemmet kan desværre føre til øget konfliktniveau, og nu melder organisationen Lev Uden Vold om en markant stigning i antallet af henvendelser til landets krisecentre.

Det lægger et massivt pres på pladserne på krisecentrene, hvor der mange steder er fyldt op.

På det kommunale Hegnetslund Krisecenter for kvinder og børn mærker man dog heldigvis ikke til stigningen i henvendelser lige nu, fortæller leder Jeanne Hougaard.

- Forrige fredag fik vi tre henvendelser, men siden har der ikke været nogen, og det svarer nogenlunde til det forventede antal og normale niveau, siger Jeanne Hougaard.

Hun peger på, at antallet af henvendelser altid har varieret meget efter årstid og højtid. Henvendelserne kommer ofte i bølger, fortæller Jeanne Hougaard.

- Det, man kan se lige nu, at der er en del mindre krisecentre, som har lukket ned. Generelt kan man sige, at vi som kommunalt krisecenter har en større forpligtelse netop nu end de private centre. Vi har været i dialog med landsorganisationen (LOKK, Landsorganisation af Kvindekrisecentre, red.) og har fortalt dem, at vi ikke aktuelt oplever en stigning i henvendelser lige nu. Men det kan være, at det kommer, i takt med at antallet af pladser generelt er faldende, siger Jeanne Hougaard.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) reagerede fredag morgen på nyheden om stigningen i antallet af henvendelser om vold i hjemmet som følge af coronakrisen.

På Facebook skrev hun blandt andet:

- Lev Uden Vold fortæller, at antallet af opkald næsten er fordoblet her under Corona-udbruddet og at der er mangel på pladser på krisecentrene. Det er alvorligt for de kvinder og børn som er i fare. Derfor har jeg sammen med finanslovspartierne aftalt, at vi fremrykker de penge, vi med finansloven afsatte til at opbygge nye, varige krisecenter-pladser. Og på den måde sikrer at der kan oprettes akutte pladser, der hvor der er størst behov, med det samme, lød det fra ministeren.

Hun nævnte i samme åndedrag, at der nu skal udarbejdes en konkret løsningsmodel for, hvordan pengene skal bruges, og hvilke indsatser der skal prioriteres.

Spørger man Jeanne Hougaard om, hvorvidt flere midler er løsningen på det aktuelle problem, forholder hun sig endnu afventende. Hun vil gerne se konkrete løsningsforslag, før hun tager stilling.

- Det kommer helt an på, hvilke rammer man lægger ned over det. Det skal hænge sammen, for det er en meget kompleks verden, fordi der i kvindekrisecenterverdenen både er kommunale, regionale og selvejende institutioner med forskellige modeller. Nogle er døgndækkede, andre kører på frivillig basis. Men jeg har da en forventning om, at vores landsorganisation nu går ind og er med til at udarbejde modellen, siger Jeanne Hougaard..

Masser af vejledning Ifølge lederen af Hegnetslund Krisecenter forbereder man sig netop nu også lokalt på, at stigningen af henvendelser vil ramme i Køge Kommune.

Jeanne Hougaard fortæller, at man blandt andet sigter efter at styrke den telefoniske rådgivning og gennemføre planlagte samtaler med berørte borgere.

- Dele af hjælpen, som vi kan tilbyde, er ikke nødvendigvis at komme på centeret, men den kan også udføres gennem rådgivnings- og vejledningsforløb, hvor vi har vedvarende kontakt med den enkelte. Her kan vi rådgive om forebyggende tiltag eksempelvis, om hvordan man kan bruge det netværk, man har. Hvis vi kommer til at opleve, at vi en dag ikke har plads på centeret, må vi have mindre indgribende tiltag klar. Her spiller telefonisk rådgivning en stor rolle, når vi skal vejlede om, hvordan man bedst kommer ud af et voldeligt forhold, siger Jeanne Hougaard, som igen understreger, at det er en særdeles kompleks størrelse.

Som også i vid udstrækning afhænger af, hvor mange ressourcer den enkelte voldsramte har.

Én ting ligger dog helt fast; man kan som altid fortsat ringe anonymt til Lev Uden Volds hotline på telefon 1888, hvor der fortsat henvises til ledige krisecenterpladser i Danmark.