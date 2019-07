Foto: Lars Ramlow Foto: Kenn Thomsen

Kvinde ville køre 14-årig dreng ned med vilje

Køge - 23. juli 2019

En 41-årig kvinde er blevet idømt 40 dages betinget fængsel og frakendes kørekortet i et år for at forsøge at køre en 14-årig dreng ned på Nørre Boulevard i Køge.

Kvinden var tiltalt for forsøg på legemsbeskadigelse af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Ifølge anklageskriftet kørte kvinden den 10. november 2018 bevidst sin bil op på cykelstien med det formål at påkøre den 14-årige dreng, der kom kørende på cykel. Drengen undgik kun at blive ramt af bilen, fordi han undveg.

Men den 41-årige kvinde nægtede, at hun rent faktisk ønskede at ramme drengen. I stedet ville hun blot skræmme ham ved at køre op på cykelstien i retning mod ham. En handling, der havde baggrund i en familiestrid.

Retten slog fast, at kvinden ikke kørte hurtigere, end at drengen kunne nå at komme væk fra bilen. Retten mente heller ikke, at det var blevet bevist, at hun havde fortsæt til at ramme ham, selv om han var nødt til at undvige for ikke at blive påkørt.

Retten kon således frem til, at den 41-årige kvinde ikke havde overtrådt straffelovens bestemmelse forsøg på legemsbeskadigelse. I stedet blev hun dømt for med vilje at forvolde fare for drengens liv eller førlighed, lige som hun ikke har udvist tilstrækkelig agtpågivenhed i trafikken.

Retten i Roskilde idømte derfor kvinden en straf på 40 dages betinget fængsel med en prøvetid på et år. Hun skal samtidig udføre 60 timers samfundstjeneste og betale en bøde på 1000 kroner. Hun skal også betale 380 kroner i erstatning til drengen, lige som hun skal betale sagens omkostninger.

Kvinden blev desuden frakendt kørekortet i et år.