Kvinde skal øge chancerne for Radikale

Køge - 02. oktober 2019

Radikale i Køge-Lejre kredsen går efter at få en kandidat i Folketinget ved næste valg. Derfor skærer man i antallet af lokale kandidater fra to til en.

Line Krogh Lay er således valgt som partiets eneste lokale kandidat ved Radikales lokale årsmøde. Det meddeler partiet i en pressemeddelelse.

Det betyder, at Radikale ikke længere opstiller Jeppe Trolle i Køge-Lejre kredsen.

Én kandidat - bedre mulighed - Vi har efter forårets fremragende valg til Folketinget evalueret sidste valg og sat os nye mål for indsatsen frem mod næste valg. Kredsens to kandidater, Jeppe Trolle og Line Krogh Lay, fik begge gode valg takket være en flot indsats i valgkampen. Det er dog bestyrelsens vurdering, at der med én kandidat ville have været bedre muligheder for et valg til Folketinget, siger Kenni Lars Rasmussen, der på mødet blev valgt som ny formand for Radikale Venstre Køge og Lejre opstillingskreds.

Valget som folketingskandidat faldt på Line Krogh Lay, der er fra Stevns.

- Hun har i det ene år, hun har været kandidat, vist fremragende evner og vilje til at komme i kontakt med vælgerne og tage dem alvorligt, siger Kenni Lars Rasmussen.

- Samtidig har hun vist, at Line har solide socialliberale holdninger og en fin sans for at omsætte dem til praktiske løsninger til gavn for os alle. Med Line har vi en stærk kandidat, der i den grad formår at komme ud over rampen, fortsætter Kenni Lars Rasmussen.

Erfaren lokalpolitiker Line Krogh Lay er allerede valgt som kommunalbestyrelsesmedlem i Stevns Kommune, hvor hun blev valgt første gang i 2013. Hun er 47 år og bosat i St. Heddinge. Hun er uddannet korrespondent og lærer. Til daglig underviser hun i dansk, engelsk, historie og samfundsfag på Søndre Skole.

- Jeg er meget glad for og stolt over at være blevet valgt som kandidat for Køge-kredsen, som jeg brænder meget for. Jeg vil arbejde solen sort for at brænde igennem med mine mærkesager - og ikke mindst for at komme i Folketinget og leve op til den tillid, som kredsen har vist mig, siger Line Krog Lay.

Inden længe vil kredsens bestyrelse sætte sig sammen med Line Krog Lay og lave mål og planer for de kommende år, så vi sammen kan føre en stærk og fokuseret indsats for at få Line valgt til Folketinget, oplyser Kenni Lars Rasmussen.

- Kredsen vil samtidig gerne rette en stor tak til Jeppe Trolle for hans indsats for kredsen og ikke mindst han store politiske engagement, siger Kenni Lars Rasmussen.

Ved folketingsvalget den 5. juni 2019 fik Line Krog Lay 239 stemmer i Køge-Lejre kredsen. Jeppe Trolle fik lidt flere, nemlig 283.