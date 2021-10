Kvinde sigtet for bedrageri: Forsøgte at fuppe taxachauffør

En 42-årig kvinde fra Køge er sigtet for bedrageri, efter at hun natten til søndag forsøgte at snyde en taxachauffør og slippe for at betale regningen.

Politiet fik hjulpet taxachaufføren, og kunden blev identificeret som en 42-årig kvinde fra Køge. Hun måtte erkende, at hun hverken havde evnen eller viljen til at betale for taxaturen, så det medførte en sigtelse for bedrageri over for taxachaufføren, som nu har et erstatningskrav svarende til beløbet for kørslen. Den 42-årige kvinden kan forvente at høre nærmere fra politiet, når den strafferetlige del i anledning af taxakøreturen skal afgøres. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.