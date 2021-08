Den 22-årige tiltalte forklarede, at han handlede i selvforsvar, da han stak en 31-årig mand fire gange i brystet. Manden kæreste og underbo fortæller, at han huggede tre gange mod sit offer. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Kvinde så kæreste blive stukket ihjel: Drabsmanden så mig i øjnene

Køge - 27. august 2021 kl. 14:38 Af Katrine Wied

Den 22-årige mand ville blot høre mere om, hvad der var sket, da hans bror døde et år forinden. Han havde ingen intentioner om, at den 31-årige mand skulle dø, da han trak ham til side i et skraldeskur foran en opgang i Ellemarken.

Sådan forklarede den 22-årige mand fra Køge, da han i går satte sig på anklagebænken i Østre Landsret, hvor han er tiltalt for drab.

Den 6. april 2020 kørte den 22-årige mand sammen med en ven forbi boligområdet Ellemarken, blot for at få tiden til at gå i en coronanedlukket by. Her stødte de tilfældigt på en gruppe venner og bekendte, som de stod på en sti og sludrede med, da den 31-årige mand kom slentrende forbi med sin to-årige søn i klapvognen på vej hjem fra en grillfest. Det scenarie kunne man se på den overvågningsvideo, som anklager Lotte Jensen afspillede i landsretten. Her kunne man også se den 22-årige bryde ud af gruppen og gå i samme retning efter den 31-årige. Hvad der derimod ikke blev fanget af kameraets øje var det, som skete inde i skraldeskuret.

Det, man faktuelt ved er, at der blev trukket en kniv, og 38 sekunder efter kom den 31-årige mand løbende ud derfra, mens han holdt sig til brystet. Han nåede omkring 100 meter, hvorefter han faldt om på græsset, mens blodet pumpede ud af ham efter fire knivstik, hvoraf det ene havde ramt hans hjerte. Tre timer senere døde manden på Rigshospitalets traumeafdeling.

Hvem trak kniven Stridens kerne i retssagen handler om, hvem der trak kniven inde i skraldeskuret.

Anklageren mener, at det var den 22-årige mand, der med en medbragt kniv gjorde kort proces mod den 31-årige, som den unge mand mente havde haft noget at gøre med brorens død et lille års tid forinden. Hvad der var sket, da broren døde, kom ikke frem under retsmødet torsdag, men udsagn tydede på, at den 31-årige havde undladt at hjælpe den 22-åriges bror, da han døde under ulykkelige omstændigheder, hvor der var flere mennesker til stede.

Tre hug med højre arm Teorien om, at der var tale om overlagt drab, blev støttet af to vidner, som stod lige uden for skraldeskuret. Den 31-åriges underbo i Ellemarken sad på en bænk et meter fra skraldeskuret og kunne se de to mænds overkroppe som ragede op over rækværket, der omgav skraldeskuret.

- Jeg så, at min overbo blev skubbet over i den ene sorte container. Den 22-årige mand holdt ham fast i tøjet med venstre hånd, mens han huggede med højre hånd. Jeg kunne se tre hug, fortalte den ældre mand i retten.

Hændelserne i skraldeskuret blev også overværet af den 31-åriges kæreste og mor til deres fælles barn. Hun stod ved døren ind til deres opgang og kunne også se de to mænd rage op over skraldeskurets vægge.

- Den 22-årige kigger på mig, da jeg står ude foran opgangen. Vi får øjenkontakt. Så går det hele bare stærkt, og min kæreste råber, hvad laver du. Jeg kan se den 22-åriges skulder bevæge sig to-tre gange og jeg kan høre en bevægelyd. Der var ingen tumult, sagde den dræbte mands kæreste.

Tiltalt: Det var selvforsvar Men den 22-årige mand nægter, at der var tale om drab. Han forklarer, at han handlede i nødværge.

Ifølge ham ville han blot tale med den 31-årige mand om det, der skete, da hans bror døde. Den 22-årige var selv varetægtsfængslet på det tidspunkt, og han har et stort behov for at forstå, hvad der skete. Derfor forsøger han at opsøge så mange som muligt, der var til stede på den ulykkelige dag i sommeren 2019.

Men ifølge den 22-årige blev den 31-årige mand vred, da han blev spurgt om brorens død. Han troede angiveligt, at den 22-årige anklagede ham for dødsfaldet, og så, forklarede den 22-årige, trak han pludselig en springkniv.

- Det er, som han ændrer ansigt, som om han får et chok. Hvem tror du, du er, at komme og beskylder mig for det, gengav det 22-årige ordvekslingen og forklarede videre:

- Jeg ville normalt godt kunne have en samtale med ham. Men lige den dag blev han bare helt mærkelig. Jeg følte, at han var påvirket, som om han ikke var sig selv og blev helt aggressiv. Jeg fik selv et chok. Jeg ville bare gerne vide, hvad der var sket med min bror. Jeg var der ikke selv. Det ville hjælpe at snakke med ham, sagde den 22-årige mand som svarede roligt og sagligt på anklagerens spørgsmål i retten.

Han forklarede videre, at han forsøgte at få vendt kniven væk fra sig selv.

- Han har fat i kniven, og jeg har fat rundt om hans hænder. Så kæmper vi. Jeg vil gerne have kniven væk fra mig. I den aggressive tilstand han er i, er jeg ikke i tvivl om, at han vil bruge den. Jeg er bange og helt i chok, og så ser jeg, at der er blod på hans mave. Derefter giver han slip på kniven, og så får jeg kniven i min hånd, fortalte den 22-årige, som blev idømt en straf på 12 års fængsel i byretten.

Ifølge både den tiltalte og anklageren var den 31-årige mand bandemedlem. Anklageren kunne dog ikke oplyse over for DAGBLADET hvilken bande, som den nu afdøde mand var tilknyttet.

Retssagen fortsætter på tirsdag.