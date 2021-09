Politiet efterlyser en kvinde med en sort vest med orange efterårsblade. Foto: Kenn Thomsen Foto: Arkiv

Kvinde med mønstret vest ripper ældre kunder

Køge - 21. september 2021 kl. 11:57 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

To kvinder og en mand anmeldte inden for to timer mandag middag, at de var blevet ofre for et tyveri. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

De havde alle fået stjålet deres pung enten på Torvet i Køge eller i Strøby. En kvinde med østeuropæisk udseende og iført en sort vest med orange efterårsblade er observeret i forbindelse med alle tre tyverier.

Den første anmeldelse kom klokken 11.19 fra en 79-årig kvinde fra Bjæverskov, der et kvarters tid før havde været på Torvet i Køge ved en forretning. Hun havde sit indkøbsnet hængende over armen, og en østeuropæisk udseende kvinde, der havde stået tæt på, var pludselig væk. Det samme var den 79-åriges pung, der ubemærket var blevet stjålet op af indkøbsnettet.

Næste anmeldelse kom klokken 11.47 fra en 81-årig kvinde fra Køge, der klokken 10.45 havde været på indkøb i Netto i Torvebyen i Køge. Her havde en østeuropæisk udseende kvinde iført en vest med orange efterårsblade stået tæt på hende, hvorfor den 81-årige mistænkte hende for ubemærket at have stjålet pung op fra en taske. Tyveriet opdagede den 81-årige først, da hun stod ved kassen og skulle betale. Den mistænkte kvinde var ifølge anmelderen i følgeskab med en mand, der ikke kan beskrives nærmere, lyder det fra politiet.

Sidste anmeldelse om tyveri af en pung indløb klokken 12.45 fra en 83-årig mand fra Køge, som en time tidligere havde været på indkøb i REMA1000 på Stevnsvej i Strøby Egede. Under indkøbet var hans pung blevet stjålet fra hans bukselomme, men pungen blev af butikspersonalet senere fundet i en skraldespand udenfor. Kun kreditkort og kontanterne manglede i pungen, som ifølge videoovervågningen i supermarkedet formentlig blev stjålet af en østeuropæisk udseende kvinde iført en vest med iøjnefaldende mønster af efterårsblade.

Politiet forsøger nu i forbindelse med disse tre anmeldelser at få identificeret kvinden, der formentlig kan mistænkes for at have en rolle i alle tre sager. Ud fra ofrenes beskrivelse og ved gennemsyn af diverse videoovervågning vil politiet gerne have identificeret en kvinde, østeuropæisk af udseende, 40-45 år, 160-165 cm høj, almindelig af bygning, sort, mellemlangt hår, iført en sort vest med orange efterårsblade på ryggen og på maven, hvid langærmet T-shirt med sorte striber, sorte bukser og hvide sneakers. Kvinden medbragte i øvrigt to store, sorte tasker.

Personer, der måtte have bemærket kvinden - muligt sammen med en mand - i enten Køge eller i Strøby Egede, bedes kontakte politiet på tlf. 114 med oplysninger.