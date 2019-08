Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Kvinde erkender bedrageri med udlejning af campingvogne

Køge - 08. august 2019

En 43-årig kvinde fra Køge erkender, at hun har indgået aftaler om at udleje en campingvogn til at størt antal danskere over hele landet, selv om campingvognen ikke eksisterer. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Kvinden er foreløbig sigtet for 56 tilfælde af bedrageri begået på denne måde.

Samtidig kræver den beskikkede forsvarer navneforbud for en 43-årig kvinde fra Køge, der er mistænkt for at snyde et stort antal mennesker for et depositum hun angiveligt har modtaget ved udlejning af en ikke-eksisterende campingvogn. Retten i Roskilde meddeler således, at der vil blive afholdt et retsmøde den 29. august, hvor begæringen om navneforbud vil blive rejst.

- Det drejer sig om navneforbud i en sag, hvor en kvinde er sigtet for 56 forhold af bedrageri med campingvogne, oplyser kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Camilla Schouw Broholm.

Den 43-årige kvinde er mistænkt for at tilbyde udlejning af en campingvogn via Facebook-siden »udlejning af campingvogne mv.« Men campingvognen findes ikke, og hun afviser over for de mere end 50 mennesker, der har indbetalt et depositum, at betale dem tilbage.

Sagen er fortsat under efterforskning og der er endnu ikke udarbejdet et anklageskrift, oplyser politiet.