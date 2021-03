Artiklen: Kvinde efterlyst for tricktyveri i Netto

borup: En 77-årig kvinde fik stjålet sin pung, da hun var ude at handle i Netto på Hovedgaden i Borup fredag. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

En fremmed kvinde havde spurgt kvinden om hjælp til at finde vaskemiddel til hvidt tøj. Mens den 77-årige kvinde svarede, snuppede den fremmede kvinde en pung op fra offerets taske og stak af fra supermarkedet med den 77-årige bagefter. Det lykkedes dog ikke for den 77-årige kvinde at indhente kvinden.