Kvinde dømt for vold mod 12-årig dreng

Under retssagen blev der afspillet flere videoafhøringer med vidner, der er under 18 år. Disse udsagn fandt retten så troværdige, at man fandt kvinden skyldig i volden. Et vidne forklarede blandt andet, at drengen var ked af det og blødte.

Kvinden er tidligere straffet for vold. Derfor fandt retten, at betingelserne var opfyldt for en ubetinget fængselsstraf. Den 35-årige kvinde skal således tre måneder i fængsel. Retten lagde blandt andet vægt på, at der var tale om uprovokeret vold over for et 12-årigt barn.