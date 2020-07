Kvinde blev bestjålet på kirkegården

Af Lars Andersen Det gamle ordsprog om, at der ingen ære er blandt tyve fik ny næring i lørdags.

Lørdag middag omkring kl. 12.45 havde en 68-årig kvinde fra Haslev et ærinde på Ny Sct. Nicolai Kirkegård ved Sygehusvej i Køge.

Hun efterlod et kort øjeblik sin taske for at afhente noget vand. Mens hun hentede vand kom en ung mand forbi på cykel.