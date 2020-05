Kvinde anmelder frækt tilbud i S-toget

En 29-årig kvinde følte sig så utryg over et frækt tilbud i S-toget, at hun har anmeldt det til politiet. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Kvinden kørte tirsdag morgen omkring klokken 8.15 S-toget fra Køge mod Ølby S-station.

Her blev hun antastet af en mand, som sagde, at han ønskede at have sex med hende. Kvinden afviste tilbuddet, hvorefter manden beskyldte hende for at lyve.

Kvinden blev dog utryg ved manden, fordi hun var alene i togvognen. Den fremmede mand antastede hende ikke fysisk og stod af toget på Køge Nord S-station.