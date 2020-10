Kvinde anholdt: Hjemmet fyldt med ulovlige knive, slagvåben og udstyr fra hashhandel

Torsdag morgen slog politiet til mod en ungdomsbolig i den nordlige del af Køge by efter flere anmeldelser og tip om utryghedsskabende adfærd, herunder mistanke om mulig besiddelse af og eventuel handel med euforiserende stoffer. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet vil nu med baggrund i de fremkomne oplysninger og de fundne effekter fortsætte efterforskningen i sagen for at få afklaret, om andre kan mistænkes for den ulovlige besiddelse af effekterne.