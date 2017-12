Foto: Kenn Thomsen

Kvik ung mand skræmte tricktyve væk

Køge - 15. december 2017 kl. 12:28 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kl. 15.30 torsdag eftermiddag anmeldte en 22-årig mand fra Borup, at han netop havde forhindret to tricktyve i at stjæle fra en ældre kvinde på Hovedgaden i Borup.

Da den unge mand så, at en østeuropæisk udseende mand forsøgte at stikke sin hånd ned i den ældre kvindes lomme, samtidig med at en østeuropæisk kvinde forsøgte at aflede den ældre kvinde, råbte han dem an, hvorefter tricktyvene løb fra stedet uden udbytte.

Den 22-årige løb efter de to tricktyve og fik fat i kvinden, men han var nødt til at slippe hende igen for at slå alarm til politiet.

Hun stak derefter af igen, og trods eftersøgning i området fandt politiet ikke de to mistænkte.

De bliver beskrevet som mand, østeuropæisk af udseende, 20-25 år med sort hår. Velklædt iført sort frakke og sixpence.

Kvinde, østeuropæisk af udseende, 20-25 år, sort hår og blå øjne. Velklædt iført mørk jakke.

De politiet nåede frem til stedet var den ældre kvinde, der blev reddet fra tricktyvene, ikke længere til stede.

Lokalpolitiet i Køge hører gerne fra personer, der har bemærket de to mistænkte i området, ligesom politiet gerne vil høre fra offeret med henblik på afhøring. Kontakt politiet på telefon 114.