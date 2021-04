Se billedserie Butiksindehaver Anette Hansen har gjort en stor indsats og fået maksimal markedsføring ud af gaven fra Kvickly.

Kvicklys støtte hjælper det lokale handelsliv

Køge - 07. april 2021 kl. 11:15 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Som alle små butikker har livsstilsbutikken Life på Torvet i Køge haft et hårdt år - men nu lysner det: Indehaver Anette Hansen var blandt de udvalgte, da Kvickly i februar besluttede at kanalisere 100.000 kroner fra sin øgede omsætning i forbindelse med corona ud i det lokale handelsliv i form af poser med produkter af mærket Änglamark. Butikkerne havde så frit slag til at bruge poserne som led i deres markedsføring ved genåbningen. Ti poser til en værdi af 200 kroner pr. pose til hver butik.

Anette Hansen greb muligheden og valgte at lave en konkurrence på Facebook, som har givet endog mege et stor opmærksomhed.

- Vi puttede vores egen te - Butik Lifes yndlingste - oveni posen fra Kvickly. Det er en dejlig te, der både kan drikkes varm og kold og som er sød, så man kan få børnene til at drikke den uden at putte sukker i den. Konkurrencen gik så ud på at deltagerne i konkurrencen skulle skrive, hvad vores te hedder. Indtil videre har 30.065 set opslaget, mere end 800 har delt konkurrencen og jeg har fået flere hundrede ekstra følgere på Facebook og mange nye kunder. Hjælpen fra Kvickly har givet meget mere markedsføring, end jeg havde drømt om, fortæller Anette Hansen.

Ind med sommer og glæde

Selvom coronatiden har været hård, ser hun frem mod sommeren med stor optimisme og denne solbeskinnede formiddag er der da også en konstant strøm af kunder, der kigger ind i butikken og handler flittigt. De mange opsparede penge sidder løst og folk har en sult efter nye, lækre produkter. allerede i vinter lavede anette Hansen sin genåbningsplan, der blandt andet involverede om dyr afskaffelse af alle hendes vinterprodukter. En nødvendig, men fornuftig investering, mener hun i dag.

- Alt hvad der duffter af vinterdepression skal væk og jeg har taget en kæmpemæssig øretøæv, meg jeg står et rigtig godt sted nu. Det hele kommer tilbage nu. Vi er klar med varer, der emmer af sommer, glæde, lys og kærlighed, siger butiksindehaveren.

En levende handelsby

Anette Hansens måde at bruge gaven fra Kvickly stemmer præcis overens med formålet: En gensidig støtte i Danmarks Hyggeligste Handelsby.

- Uden de hyggelige specialbutikker er Køge jo ikke den by, vi kender og holder af. Vi ønsker at være en del af et levende handelsmiljø - og det kræver levende specialbutikker. Det er vigtigt for os at beholde vores gode naboer i bybilledet fremover, og mit håb er, at vi kan gøre noget, som helt konkret vil øge købelysten ude hos isenkræmmeren, cykelforretningen, garnforretningen og de andre lokale specialbutikker, siger varehuschef Flemming Ramø om beslutningen om donationen.