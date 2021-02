- Vi ønsker at være en del af et levende handelsmiljø ? og det kræver levende specialbutikker, siger Flemming Ramø, der er varehuschef i Kvickly Køge, om baggrunden for initiativet, der skal tilføre omkring 100.000 kroner til de lokale specialbutikker. Foto: Martin Rasmussen

Kvickly Køge står klar med hjælpende hånd til de lokale specialbutikker

Køge - 11. februar 2021

De trængte specialbutikker i Køge kan se frem til en håndsrækning fra Kvickly, når de får lov til at åbne igen. Under Coronanedlukningen af en række butikker har Kvickly et større salg af end normalt i mange varegrupper, og det er overskuddet af det ekstra salg i januar og februar 2021, som Kvickly nu vil kanalisere ud til specialbutikkerne.

- Vi går ind for sund konkurrence, men lige nu kan vi sælge varer, som vores naboer i specialbutikkerne ikke kan, forklarer Flemming Ramø, der er varehuschef i Kvickly Køge om beslutningen.

Kvickly Køge har i øjeblikket 7-10 procent flere kunder end normalt, og omsætningen pr. kunde er også større end normalt. Lige nu ser det ud til at give omkring 100.000 kroner til de lokale specialbutikker, men beløbet kan ende med at blive endnu større, afhængig af hvor længe den aktuelle nedlukning fortsætter.

- Vi ønsker at være en del af et levende handelsmiljø - og det kræver levende specialbutikker. Det er vigtigt for os at beholde vores gode naboer i bybilledet fremover, og mit håb er, at vi kan gøre noget, som helt konkret vil øge købelysten ude hos isenkræmmeren, cykelforretningen, garnforretningen og de andre lokale specialbutikker, siger Flemming Ramø.

- Vores varehuse er afhængige af, at vi er placeret i gode indkøbsgader og - miljøer, for det trækker kunder til. Derfor har vi vurderet, at dette er den bedste måde vi kan hjælpe både os selv og vores kollegaer i specialbutikkerne på: At bruge de penge, vi har tjent ekstra på salg af nonfood på at skubbe gang i salget og skabe liv i byerne, når de åbner efter corona, forklarer han.

Varehuschefen fremhæver, at det ikke er en holdbar løsning i stedet at lukke for salget af nonfood-varer.

- Det ville kun gå ud over kunderne, der ikke ville kunne få de varer, de mangler. Og mangler man her og nu et par strømper eller nogle glas, venter man med ikke at købe til andre åbner. Men ved at donere vores ekstra overskud til aktiviteter, der kan skabe salg og liv i specialbutikkerne, gør vi noget, der reelt er til gavn for vores kolleger i specialhandelen, lyder argumentet.

Nu handler det om at finde ud af, hvordan man bedst muligt giver en hjælpende hånd til det lokale handelsliv, og der er flere forskellige muligheder i spil.

- Jeg har grublet over, hvordan det skal gøre, og lige nu hælder jeg mest til at pakke 1000 eller 2000 poser med eksempelvis Änglamark-produkter, som de lokale butikker kan dele ud til deres kunder, når de kan åbne igen. Hvis de kan få en pose varer gratis oven i deres køb kan det give kunderne et ekstra motiv til at komme ud og handle i butikkerne, siger Flemming Ramø.

Han vil nu inddrage Køge Handel i arbejdet med at finde frem til den endelige model for hjælpen, og hos Køge Handel glæder man sig naturligvis over initiativet.

- Fra vores side er vi naturligvis glade for alt, der kommer handlen til gode i denne tid. Det er en rigtig flot gestus fra Kvicklys side, siger aktivitetschef Katja Jensen, som ser frem til en dialog om mulighederne.

- For os er førsteprioriteten, at det er noget, der kan mærkes her og nu i butikkerne, når de får lov til at åbne igen, siger hun.