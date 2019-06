Se billedserie Mette Winckelmanns værk JORD RUM LUFT TID vil i fremtiden vil møde patienter og pårørende i Sjællands Universitetshospital Køges ankomstsområde. Mette Winckelmann anvender striber og mønstre i otte smukke farver og med underliggende referencer til menneskelig fysiologi og biologi. Foto: Sjællands Universitetshospital

Kunstneren Mette Winckelmann skal hjælpe patienterne på benene

Køge - 19. juni 2019

Mette Winckelmanns kunstværk »JORD RUM LUFT TID« skal udsmykke foyerområde ved den kommende hovedindgang og lede ind mod det eksisterende hospitals hovedfærdselsåre, Strøget.

Kunstneren er netop blevet valgt som vinder af en kunstkonkurrence om, hvem der skal udsmykke det kommende universitetshospital i Køge.

Ifølge kunstnerens oplæg skal 21 udvalgte vægge udsmykkes med håndglaserede, keramiske fliser fra gulv til loft. Med striber og mønstre i otte smukke farver.

Mette Winckelmann er vinder af en skitsekonkurrence, der blev udskrevet i januar. Kunstrådet, der har udpeget vinderen, konkluderer:

- Med JORD RUM LUFT TID vil Sjællands Universitetshospital, som ønsket få en stærk signatur og et markant kunstnerisk islæt, der vil tage godt imod hospitalets brugere og skabe rum for både æstetisk nydelse og adspredelse, lyder begrundelsen i en pressemeddelelse.

- Mette Winckelmanns forslag fremstår som et markant bygningsintegreret forslag, der går i tæt samspil med bygningernes vægge. Det rummer desuden et overbevisende, sammenhængende greb, med hvilket det lykkes hende at skabe en tydelig forbindelse mellem den eksisterende bygning og den nye tilbygning i Sjællands Universitetshospital.

Mette Winckelmann, født 1971, er uddannet billedkunstner fra Det Kongelige Danske Kunstakademi (1997-2003) og Academy of Art and Design, Bratislava, Slovakiet (1996-97).

Hun har udstillet bredt nationalt og internationalt og er repræsenteret på Statens Museum for Kunst, HEART Herning Museum of Contemporary Art, KØS, Museum for Kunst i det Offentlige Rum i Køge og FRAC i Frankrig. Hendes værker er konstruktioner af geometri, mønstre og collager, der folder sig ud i fladen og rumligt.

- Det er fuldstændig fantastisk at få lov til at realisere kunstværket til Sjællands Universitetshospital, og som jeg har arbejdet så intenst med de sidste tre måneder. Det bliver spændende at tage fat på næste fase, hvor jeg skal arbejde sammen med entreprenøren om at omsætte skitserne til integreret kunst på det fremtidige hospital siger Mette Winckelmann, der bor i København.

De to øvrige udvalgte kunstnere, der deltog i skitsekonkurrencen, var Allan Gabi og Astrid Marie Christiansen.

Patientrepræsentant Knud Bloksgaard var glad for at være med i arbejdet med at sikre kunsten som et betydningsfuldt element i de helende rammer på Sjællands Universitetshospital - og at det sker på et professionelt og højt kvalificeret niveau. Herudover skal kunsten understøtte hospitalets fokus på den aktive patient.

- Kunsten må gerne få os som patienter »på benene« ved at appellere til nysgerrighed og eftertænksomhed, eller måske ligefrem ved at invitere til fysisk brug eller anden form for interaktion, siger Knud Bloksgaard.

Og Mette Winckelmanns mønstre og farver indbyder netop til at bevæge sig rundt eller lade øjnene gå på opdagelse.

Kunstværket skal udføres for et samlet budget på tre millioner kroner og står færdigt sammen med byggeriet i slutningen af 2024.