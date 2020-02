Lise Højer fra Kreativt Fitnesscenter og Lotte Raahauge, ejer af Køge Events.

Kunst, Design & Kreativmessen hylder unge talenter

Køge - 12. februar 2020 kl. 16:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Køges Kunst, Design & kreative messe åbner igen 15. marts i Køge Hallerne, har arrangøren Køge Events i år haft fokus på at hylde unge kunstnere og deres talent.

- Vi vil gerne give de unge et forum, hvor de kan udstille og vise deres kreative evner til et større publikum og opmuntrer dem til at fortsætte med at udvikle deres kunstneriske talent, siger arrangør og ejer af Køge Events, Lotte Raahauge

- I samarbejde med Kreativt Fitnesscenter i Køge har vi afholdt en talentkonkurrence for unge mellem 15 og 25 år, og der har været stor interesse for at deltage. Det var bestemt ikke nogen nem opgave at udvælge vinderne, men det lykkedes alligevel dommer komiteen at nå til enighed indenfor de 3 kategorier Malerier, Tegning og Digitalt design. Vinderne er Nina Fjordbak, 18 år, i kategorien Maleri. Kristoffer Nielsen, 25 år i kategorien Tegning og Sarah Felthus, 22 år i kategorien digitalt design. Alle 3 vindere udstiller med en stand på kunst, design & kreativ messen i Køge Hallerne d. 15. marts - og desuden har alle øvrige unge deltagere også fået mulighed for at udstille i vores område Young Creative Minds, siger Lotte Raahauge.

Kreativt Fitness center med kunstner Lise Højer i spidsen har venligst sponsoreret kunstneriske prøvetimer til alle de unge mennesker som har deltaget i konkurrencen.

- Vi håber, at rigtig mange mennesker vil ligge vejen forbi vores messe. Vi kan godt love at der bliver noget at opleve for alle aldre. Mere end 70 udstillere er tilmeldt messen og der er stadig ledige pladser, udtaler Lotte Raahauge, ejer og arrangør.