Se billedserie Om eftermiddagen den 24. december gik en 32 fods motorbåd på grund ved Køge Marina, og både politi og beredskab blev hurtigt tilkaldt. Foto: presse-fotos.dk

Kun få indbrud i juledagene: - Mange har holdt jul hjemme

Køge - 28. december 2020 kl. 11:54 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Beboere på Bakkegårds Alle i Borup fik sig en noget ærgerlig overraskelse lillejuleaftens dag, da de i løbet af dagen fik stjålet julegaver fra deres hjem. Ifølge døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi kom indbrudstyven ind via et opbrudt vindue til stuen, og efter at have bevæget sig rundt i det meste af huset, valgte den ukendte gerningsmand at snuppe nogle indpakkede julegaver med tøj samt en kurv.

Indbruddet var dog heldigvis et af de få i Køge Kommune i juledagene. I perioden 23.-28. december har politiet blot fået anmeldelser om to indbrud eller indbrudsforsøg. I 2019 var antallet af anmeldelser på 12, mens der i 2018 blev begået fire indbrud og indbrudsforsøg i juledagene i kommunen.

Generelt i kredsen Midt- og Vestsjælland har politiet også oplevet markant færre indbrud. Indtil videre har man kun 26 sager om indbrud eller forsøg på det, oplyser politiet.

- Mange har holdt jul hjemme, og det har gjort, at der har været folk overalt. Tidligere har mange taget hjemmefra i julen, men det er ikke sket lige så hyppigt i år, påpeger kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi Charlotte Tornquist.

Julens andet indbrud fandt ligeledes sted i Borup. I løbet af dagen den 27. december brød indbrudstyven ind i en villa på Ullehøj, hvor der blev stjålet smykker, to bærbare computere, to løbeture og champagne.

Fuld sejler gik på grund Juleaftens dag klokken 15.49 fik politiet og beredskabet en melding om en mulig redningsaktion på Køge Marina, men det viste sig i stedet at være en sjælden sag om overtrædelse af Søloven.

Ved marinaen var en 32 fods motorbåd gået på grund, og selvom det store bådberedskab var kørt i stilling, var der hverken fare for, at båden ville synke, eller at nogen personer ville drukne, fortæller Charlotte Tornquist.

I stedet blev føreren af båden - en 60-årig mand fra Køge - anholdt for spiritussejlads, og ifølge politiet var hans promille »væsentlig over det tilladte«, hvilket formentlig var skyld i, at køgenseren sejlede på grund.

Båden kunne ikke umiddelbart bjerges, og derfor har man besluttet at fortøjre den til molen for at fastholde den og bjerge båden på et senere tidspunkt.

Den 60-årige mand blev kortvarigt anholdt og udtaget til en blodprøve, som man nu venter svar på.

Motorvej lukket Overordnet har politiet oplevet en stille jul, men af andre begivenheder i juledagene meldte Midt- og Vestsjælland tidlig fredag morgen klokken 3.27 ud, at Køge Bugt Motorvejen havde været lukket i sydlig retning mellem afkørsel 31A Solrød Syd og 31B Køge Nord efter et færdselsuheld.

Her var en varevogn kørt op bag i en personbil, og varevognens fører - en 27-årig mand fra Køge - var faldet ud af bilen. Ingen kom dog alvorligt til skade ved uheldet, fortæller politiet. Trafikken blev efterfølgende ledt fra ved afkørsel Solrød Syd, og klokken 6.42 blev afspærringen ophævet.