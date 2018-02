Køge Svømmeland fortæller, at her har man ikke oplevet en stigning i problemet med babyer, der er »utætte« i bassinet. Foto: Christian Mikkelsen Foto: Foto: Christian Mikkelsen(Mik.)

Kun få »flydere« i svømmeland

Køge - 27. februar 2018

Det har altid været et problem, at især små børn kan komme til at være utæt i vandet, men vi oplever ikke, at problemet er blevet større.

Det fortæller lederen af Køge Svømmeland ovenpå, at P4 fortæller, hvordan en lang række svømmehaller i hovedstadsområdet indenfor det seneste år har måttet lukke bassinet en eller flere gange for at rense vandet.

- Jeg har været i branchen gennem 25 år og det har altid været en problematik, at der kan ske den slags uheld i vandet. Men det er ikke min opfattelse, at det sker hyppigere nu end tidligere, siger Per Mortensen.

Han forklarer, at når det måske kan opleves sådan i dag, ikke mindst for de brugere, der kommer til et lukket bassin, så hænger det nok sammen med de skærpede krav til rensning af bassinerne, når for eksempel kommer fækalier i vandet.

Han forklarer, at der i 2013 kom et påbud fra statslig side om, hvordan landets svømmehaller skulle forholde sig i den slags tilfælde:

- Det har jo givet en større tryghed for borgerne, for med stramningen er der kommet en ensartet procedure over hele landet.

Køge Svømmehal har omkring en kvart million gæster om året og grundlæggende er forældre rigtig gode til at huske den rigtige ble og at gæster i det hele taget er gode til at huske hinanden på hygiejnen, hvis enkelte for eksempel skulle glemme badet før svømmeturen.

- Jeg synes faktisk, at der i de seneste år er kommet en bedre intern justits, hvor man lige siger: »Hov, hov, skal du ikke i bad?«, hvis nogle enkelte skulle glemme det, fortæller han og forklarer, at hvis det ikke hjælpe, så kan man indberette det til personalet, som så øjeblikkelig sender folk ud i bad.

