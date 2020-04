Kun et enkelt indbrud i ti kommuner

At der kun er et indbrud i hele politikredsen, som dækker Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner, er helt exceptionelt, fortæller politiassistent og kommunikationsmedarbejder Charlotte Tornquist .

FAKTA Indbrud de seneste syv dage i hele Midt- og Vestsjællands politikreds:

Indbrud i beboelse: 13

I sidste uge var tallet 21

Til sammenligning var ugegennemsnittet på indbrud fra marts-september 2019: 36 indbrud i beboelse.

- Vi har set et markant faldt og en tydelig nedgang i indbrud i den her periode, hvor folk er hjemme. Der er væsentlig færre indbrud end normalt, og vi har aldrig tidligere haft en døgnrapport med kun et indbrud i den tid, jeg har været her, fortæller Charlotte Tornquist.