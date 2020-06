De fleste besøg på Køge Kommunes plejehjem skal fortsat foregå udendørs. Kun de allersvageste beboere kan få to gæster indendørs. Foto: Jesper From Foto: FROM

Kun de allersvageste må få indendørs besøg på plejehjem

15. juni 2020

Besøg i plejeboliger skal fortsat gennemføres udenfor. Kun beboere med særligt svækket helbred kan få dispensation til besøg indendørs af to faste relationer på Køge Kommunes plejehjem. Besøg skal fortsat aftales på forhånd, så de kan ske under forsvarlige forhold. Det fortæller Køge Kommune i en pressemeddelelse.

Selvom Danmark nu er i gang med en gradvis åbning, er det fortsat stort behov for, at vi passer godt på ældre medborgere og skærmer dem for smitte med corona-virus. Derfor er der fortsat restriktioner på besøg på plejehjem.

Det betyder, at besøg fortsat foregår udendørs og med tidsbestilling. Kun hvis beboerens helbredsmæssige tilstand ikke tillader det, kan indendørs besøg finde sted og kun af to faste besøgende, som den ældre selv har udpeget. Det er institutionsledelsen på det pågældende plejehjem, der under hensyntagen til de konkrete forhold beslutter, om faste besøgspersoner kan komme på besøg indendørs.

- Med åbningen af samfundet er det mere end nogensinde vigtigt, at vi sikre vores plejehjem mod smittespredning. Vi har haft stor succes med åbningen af udendørs besøg, som fungerer rigtig godt, og det er altså den form, der ifølge myndighederne fortsat gælder, siger formand for Ældre- og Sundhedsudvalget, Bent Sten Andersen (DF).

Aftales på forhånd

Besøg skal - uanset om de finder sted indendørs eller udendørs - aftales med personalet på forhånd, og varigheden er fortsat 30 minutter.

- Heldigvis er der på alle vores plejehjem i Køge Kommune mulighed for udendørs besøg - så de fysiske rammer står ikke i vejen, siger Bent Sten Andersen.

Samtidig er institutionsledelsen forpligtet til at sikre, at besøg i kritiske situationer og besøg af ovennævnte faste besøgspersoner kan gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg på både indendørs arealer og udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om blandt andet god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.