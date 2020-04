Den nye bydel skal både være mangfoldig og bæredygtig. Illustration: Reiulf Ramstad Architects

Kulturplan for Køge Nord

Køge - 11. april 2020

I de kommende år vil der komme mere liv og flere mennesker i Køge Nord. Dermed er der også basis for flere aktiviteter i området og på den baggrund har Kultur- og Idrætsudvalget netop afsat 1500.ooo kroner til en »Kultur- og Idrætsplan for Køge Nord«.

Baggrunden for initiativet er, at Køge Byråd i august 2019 vedtog en masterplan for Køge Nord, hvor visionen for bydelen rummer en række ambitioner på kultur- og idrætsområdet.

I forlængelse heraf har forvaltningen igangsat et arbejde med henblik på udarbejdelsen af en kultur- og idrætsplan for Køge Nord.

Bæredygtig og mangfoldig

Planen skal sikre, at man politisk og administrativt har et idékatalog til såvel midlertidige som varige kultur- og idrætsaktiviteter i området. Aktiviteterne skal bidrage til en bæredygtig og mangfoldig bydel med fokus på nærheden til skov, natur og fællesskaber, hedder det i udvalgets seneste dagsorden.

Stedets karakter

Her kan man videre læse, at arbejdet med kultur- og idrætsplanen skal tage afsæt i en interessentanalyse og skal rumme en proces med borgerinddragelse for eksempel i form af interviews med relevante foreninger og andre aktører samt borgermøde med fokus på idégenerering og behovsafdækning.

Processen skal munde ud i et idékatalog, som respekterer områdets stedsspecifikke kvaliteter og som tager udgangspunkt i Masterplan for Køge Nord og kommunens Idrætsstrategi, Biblioteksstrategi og Kulturstrategi.

Øjne udefra

Udvalget vurderer, at for at gennemføre ovennævnte plan og proces er det nødvendigt at entrere med en ekstern leverandør som garant for skabelsen af en plan, der gennem ovennævnte proces kvalificerer og giver forslag til relevante kultur- og idrætsaktiviteter og -projekter i Køge Nord. Projekter som skaber synlighed og værdi for både kultur- og idrætslivet, naboer og kommende beboere.

Kultur- og Idrætsplanen for Køge Nord kan udarbejdes indenfor en ramme på 150.000 kroner, der tages fra udvalgets driftsbudget 2020.

Efter den politiske bevilling af midler til kultur- og idrætsplanen skal der tilrettelægges den videre proces i detaljer. Der gives en status på processen, herunder brugerinddragelsen i forbindelse med udvalgets temadrøftelse om Køge Nord den 25. maj.