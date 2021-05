Kulturforskelle og virkelighedsnære udfordringer på skemaet: - Det motiverer eleverne

Se billedserie Det er interessant at arbejde med et projekt, hvor der bliver sat fokus på virksomheders virkelige problemstillinger, lyder det fra Hanin Mansia og Emma Schnack fra Køge Gymnasium Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Køge - 02. maj 2021 kl. 18:03 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

3.g eleverne sidder bøjet over deres bærbare computere i klasselokalet. Et koncentreret blik er rettet mod de erhvervsøkonomiske modeller på skærmen. Selvom det måske ikke ser sådan ud, arbejder eleverne i lokalet med problemstillinger, som rækker ud i den virkelige verden og et stykke ud over den danske landegrænser.

De unge fra Køge Gymnasium på erhvervsøkonomi får nemlig i over seks uger mulighed for at fokusere på dansk-tysk kultur og dykke ned i strategier hos nyopstartede tyske virksomheder. Bag projektet står det EU-finansierede projekt kultKIT, der blandt andet har fokus på at forbedre uddannelsestilbuddene i Femern Bælt-regionen.

Målet for kultKIT er også at skabe relationer mellem Danmark og Tyskland, og for eleverne på gymnasiet handler det om at se, hvordan det, de lærer i undervisningen, kan anvendes i det regionale, grænseoverskridende erhvervsliv.

Et spændende projekt

Eleverne arbejder i mindre grupper, og hver gruppe har fået til at opgave at kigge nærmere på et af tre tyske startup-firmaer, som har fokus på innovation og bæredygtighed. Herfra skal de unge arbejde med enten marketing, strategi eller organisation og ledelse og komme med forslag til, hvordan de tyske firmaer kan komme ind på det danske marked.

Foran hver deres bærbare computer sidder Hanin Mansia og Emma Schnack. De undersøger den tyske virksomhed Land & Sea, som udvikler og producerer yogamåtter lavet af genbrugte våddragter, og skal kigge nærmere på virksomhedens strategi.

De to elever gør brug af forskellige erhvervsøkonomiske modeller for at blive klogere på, hvilke udfordringer Land & Sea ville kunne støde på., og de unge er begge positive over at få lov at arbejde med et anderledes skoleprojekt.

- Det er fedt at få indsigt i, hvordan tingene kan se ud fremtiden, og sådan et projekt er mere spændene end bare at læse en bog, påpeger Hanin Mansia på 18 år.

Forskellige kulturer

Projektet på Køge Gymnasium begyndte kort efter påske, og undervejs lærer eleverne også om forskelle og ligheder mellem de to landes kulturer. 19-årige Emme Schnack peger på, at arbejdsformerne hos tyskerne er mere »seriøse« end danskerne og bakkes op af sine klassekammerat, der uddyber:

- Tyskerne påtager sig mere en rolle på arbejdet og går for eksempel oftere i jakkesæt. De har også nogle andre tiltaleformer, hvor de siger »De«, mens vi i Danmark er mere uformelle. Derudover er distancen mellem danske ledere og medarbejdere kortere end hos tyskerne, siger Hanin Mansia.

Mere motiverede

Idékvinden til projektet er Laura Carøe Fink. Udover at undervise på Køge Gymnasium er hun også ansat freelance for kultKIT. Hun blev kandidat i tysk og økonomi i vinteren 2020 og har tidligere boet seks år i Berlin, hvor hun også tog en bachelor i virksomhedskommunikation.

Hun oplever, at eleverne får mere ud af projektet, når de undersøger virkelige virksomheder og skal forsøge at give dem gode råd.

- De får mulighed for at undersøge en aktuel og virkelighedsnær udfordring, og det er med til at motivere dem. De synes også, det er sjovt at få sat ansigt på virksomhederne, fortæller Laura Carøe Fink.

Hun tror ligeledes, at eleverne fagligt får mere ud af projektet.

- Det gennemgår jo de samme modeller, som man ville gøre hos virksomhederne i den virkelige verden, siger underviseren, der håber, at andre gymnasier og måske erhvervsskoler vil tage idéen til sig og gennemføre lignende projekter.