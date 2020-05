Bibliotekerne i Køge Kommune skal også kigges efter i sømmene i forbindelse med en analyse af mulige spareområder. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Kulturen under lup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kulturen under lup

Køge - 15. maj 2020 kl. 19:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frem mod næste budgetaftale vil der på alle kommunens områder være en analyse af sparemulighederne. På kulturens område, ser man blandt andet nærmere på foreninger og biblioteker.

På det seneste byrådsmøde blev arbejdet med at igangsætte en række såkaldte »råderumsanalyser« sat i gang. Det skal hjælpe med at afklare, hvor der er et potentiale til kommunale besparelser i den kommende budgetaftale.

På kultur- og idrætsudvalgets område er der lagt op til fem steder, hvor man vil se nærmere på de nuværende forhold.

Det første sted er tilskud til forsamlingshuse. Kultur- og Idrætsudvalget har i en årrække ydet tilskud til tre forsamlingshuse. Analysen skal indeholde en redegørelse for tilskuddenes formål, lovlighed og anvendelse, lyder det i oversigten over analyserne.

Der skal også kigges nærmere på de aktuelle tilskud til den folkeoplysende voksenuddannelse. Analysen skal her redegøre for Køge Kommunes retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende voksenuddannelse, herunder tilskudsmodel.

Ungdomsskolens tværgående tiltag skal også kigges efter. Analysen skal her beskrive Ungdomsskolens aktiviteter på tværgående indsatser og tiltag. Formålet med analysen er at vægte besparelsespotentialet mod en afdækning af konsekvensen af en nedjustering af de tværgående indsatser og samarbejder.

Køgebibliotekerne er også omfattet af arbejdet og her er der fokus på materialeudlån. Analysen skal belyse muligheder for at justere serviceniveauet på bibliotekets materialeudlån.

Slutteligt skal man se på effekter og muligheder indenfor udviklingspuljen.