Sidste års store gadeteaterfestival i Køge er et eksempel på kulturtilbud som Kulturmetropolen kan formidle. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Kulturaftale møder modstand fra V

Køge - 15. november 2019 kl. 19:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På det seneste møde i Kultur- og Idrætsudvalget besluttede et flertal blandt udvalgets medlemmer at sige ja til fortsat at være med i det tværkulturelle arbejde, der sker i kulturaftalen »Kulturmetropolen«.

Det skete blandt andet på baggrund af de kommende indsatser i 2020, hvor der er fokus på »Musikindsats« og »Ungeindsats«, som bliver udmøntet i forskellige initiativer, der altså i det kommende år især er målrettet de unge i metropolens kommuner.

Det er værd at støtte op omkring, mener Kirsten Larsen (K), der er næstformand i Kultur- og Idrætsudvalget:

- Kulturaftalen rummer en vigtig indsats overfor de unge, der jo er fremtidens brugere. Her har de mulighed for at få deres egen stemme og igennem aftalen kan vi støtte de unges initiativer, så vi sætter dem i spil. Jeg synes, at de skal have et rum til deres tanker, drømme og ideer. Det kan aftalen være med til at give dem.

Dette års aftale om Kulturmetropolen er en et-årig aftale, da kulturinisteren har forlænget den eksisterende aftale, som Køge Kommune er en del af frem til 2020. Kulturaftalen kommer til at koste Køge Kommune 166.856 kroner i forhold til hidtil, hvor kommunen har betalt 120.000 for at være en del af Kulturmetropolen. Det skyldes, at der er indført en ny betalingsmodel, en »beløb pr. indbygger-model«.

På mødet i Kultur- og Idrætsudvalget stemte Ken Kristensen fra Venstre som den eneste imod, at Køge Kommune skulle bruge penge på at være en del af Kulturmetropolen. Han pointerer, at man ville få meget mere ud af selv at bruge pengene på lokale initiativer.

- Jeg synes, at vi skal bruge pengene lokalt, så vi ved, at de kommer vores egne borgere til gavn.

Han påpeger, at Kulturmetropolen også er gået fra oprindeligt at være et samarbejde mellem 26 kommuner til nu kun at gælde 13 kommuner.

- Mange kommuner har set at de ikke får den værdi ud af det som de regnede med og derfor synes jeg også, at i stedet for at putte pengene i det fælleskommunale arbejde skulle vi bruge dem til lokale projekter, fortsætter han.