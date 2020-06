Kulturaftale: - Vi spiller hinanden gode

Formanden for Kultur- og idrætsudvalget i Køge, Anders Ladegaard Bork (DF), tror på at medlemskabet af Kulturmetropolen kan føre gode ting med sig til det lokale kultur- og folkeliv. Foto: Torben Thorsø

Køge - 04. juni 2020 kl. 06:00 Af Torben Thorsø

Der var ingen tvivl hos formanden, da Kultur- og Idrætsudvalget for nylig skulle tage stilling til en ny kulturaftale mellem kommunerne for de kommende fire år. Det handler om »Kulturmetropolen 2021-2024« med indsatsområderne »Et bedre liv med kultur«, »Musikmetropolen« og »Unge & Kultur«

- Det er en af mine personlige kæpheste, for jeg synes, at der er nogle spændende perspektiver i aftalen, hvor vi kan spille hinanden gode ude i kommunerne, siger Anders Ladegaard Bork (DF) og fortsætter:

- Målet er at få kulturformidlingen til at afspejle sig i folkesundheden.

Indsatsområderne »Musikmetropolen« og »Unge & Kultur« videreføres fra den nuværende kulturaftale og der suppleres med et nyt indsatsområde »Et bedre liv med kultur«. Indsatsområderne spiller overordnet en vigtig rolle i udviklingen af aktive medborgere i fremtidens samfund og skal samtidig forbedre vilkår og øge fokus på de muligheder, der ligger i de kreative erhverv og i koblinger mellem kultur-, fritids- og sundhedsområdet, kan man læse i indstillingen.

Her lyder det videre, at formålet med indsatsområdet er at øge borgernes livskvalitet både fysisk, psykisk og socialt ved at målrette kulturelle tilbud og aktiviteter på lokalt og regionalt niveau. Indsatsområdet skal også kompetenceudvikle kulturinstitutioner og medarbejdere på tværs af sektorer til at udvikle og varetage sundhedsfremmende tiltag med et kulturelt udgangspunkt. Formålet skal opfyldes gennem aktiviteter, hvor man blandt andet udvikler, afprøver og udveksler projektforløb; udvikler strategiske samarbejder samt skaber viden, dokumentation og evidens.

- Det er netop den sammenhæng som Anders ladegaard Bork håber kan smitte af på borgerne i de medvirkende kommuner:

- Der sker rigtig mange gode ting ude i kommunerne, men det skal sættes i system og derfor er jeg glad for, at mit udvalg har fået tilladelse til at sætte en krusedulle på aftalen, fortsætter han.

Anders Ladegaard Bork er selv »avanceret« til næstformand i Kulturmetropolen og han ser frem til det fremtidige arbejde.

- Her er gode takter som mange kan få glæde af og der er også en god mulighed for at vores kommune kan komme lidt på landkortet og være med til at give folkesundheden et løft, lyder det videre fra ham.

På mødet stemte seks ud af syv udvalgsmedlemmer for aftalen, Venstre havde ikke lyst til at være med.