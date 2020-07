Køge Kommune forbereder en stor udbygning i Køge Nord. Her er kultur- og idrætslivet en vigtig faktor. Arkivfoto

Kultur skal gøre Køge Nord attraktiv

Køge - 05. juli 2020 Af Torben Thorsø

På det seneste møde i Kultur og Idrætsudvalget var der fokus på den kommende boligudbygning i Køge Nord.

I den forbindelse har udvalget haft et rådgivningsfirma på, så alle aspekter af udviklingen bliver vendt, især i forhold til, hvordan man skaber et attraktivt område for tilflytterne.

- Vi arbejder på at få skabt en helhed i byplanen for området, når det kommer til kultur- og idrætslivet i området, siger udvalgsformand Anders Ladegaard Bork (DF) og fortsætter:

- Det er vigtige faktorer, der kan gøre et området attraktivt og et trygt sted at bo. Når det kommer til at tiltrække borgere, så er vi i konkurrence med andre steder i hovedstadsområdet, så der skal et helt særligt krydderi til.

Hvilken historie

Nu skal der arbejdes videre med området, og hvilken historie, Køge Kommune gerne vil fortælle i det nye område.

- I den næste fase skal vi se på, hvilket fokus og hvilken historie, vi gerne vil fortælle om Køge Nord. Det synes jeg er sindsygt spændende at være med til at definere, fortsætter Anders Ladegaard Bork, der forklarer, at senere han skal man så også se på, hvordan man kan finde finansieringen af forskellige initiativer.

Et eksempel på »grebet« i Køge Nord kunne være de almindinger som Køge Kyst har arbejdet med et skabe på Søndre Havn.