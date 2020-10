Der mangler penge i Køge Kommunes busbudget de kommende år på grund af vigende passagertal og færre penge fra Movia. Derfor har de lokale politikerne vedtaget en række ændringer på busruterne for at lukke hullet i budgettet. Foto: Allan Nørregaard

Kritiserede busændringer vedtaget: - Det er urimeligt

Køge - 10. oktober 2020 kl. 14:04 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

På trods af lange skrivelser og kritiske kommentarer fra flere lokale borgerforeninger i Køge Kommune valgte et enigt Teknik- og Ejendomsudvalg langt hen ad vejen at følge forvaltningens indstilling i sagen om ændringer på flere busruter.

Det skete på torsdagens møde i udvalget.

Ændringerne sker for at spare omkring 1,7 millioner kroner og lukke et hul i busbudgettet. De ændrede busruter får ikke overraskende kritik af flere borgerforeninger, som allerede udtrykte deres skepsis inden udvalgsmødet.

- Ændringerne kommer ikke til at betyde flere daglige brugere i busserne, for eksempel fordi halvdelen af turene til Campus Køge i dagtimerne forsvinder, da den kun kører en gang i timen, påpeger Dorthe Ingvorsen, der er en del af den kollektive trafikborgergruppe.

Hun nævner også, at der bliver halvt så mange ture til Ølby St., når buslinjen 242 overtager turen til Ølby fra linje 245.

- I dag kører bussen hver halve timen hele dagen og i weekenden, men fremover vil linje 242 kun køre en gang i timen i hverdagene, og det bliver en længere tur, fordi den skal over Lille Skensved, siger Dorthe Ingvorsen.

Hun tror, det handler om, at Movia vil have folk til at tage via Køge St.

- Men der skal meget mere til for at gøre det spiseligt for pendlere at tage ind over Køge, mener Ingvorsen.

Imødekommer kritikken Op til udvalgsmødet torsdag beskrev DAGBLADET, at flere af de lokale borgerforeninger var utilfredse over manglende inddragelse i processen med de ændrede busruter. Den kritik har politikerne lyttet til, fortæller Erik Swiatek (S), der er formand for Teknik- og Ejendomsudvalget.

- Der har før været mere inddragelse, men på grund af COVID-19 blev det aflyst i foråret, og nogle af deres tanker er ikke nået at komme i spil. Vi må bare konstatere, at når vi kigger i spejlet er kritikken fuldstændig berettiget, erkender udvalgsformanden.

Han fortæller, at udvalget også har lyttet til borgerforeningernes kritik, når det kommer til busrute 242, som ifølge forvaltningens indstilling skulle køre fra klokken 5-22 i hverdage og klokken 9-16 i weekenden. Det har politikerne ændret til klokken 5-23 i hverdagen og klokken 9-20 i weekenden.

- Det har vi gjort for at imødekomme kritikken på det punkt, forklarer Erik Swiatek.

Skrivebordsarbejde Med tanke på den manglende borgerinddragelse kalder Dorthe Ingvorsen de overordnede busændringer for skrivebordsarbejde. Hun mener, at der er blevet lyttet mere til Movia end til borgerne.

Som udvalgsformanden nævnte det, er politikerne dog bevidste om dette, og i udvalget er der enighed om, at man fremover skal have en »bedre og tidligere dialog med kollektiv trafikgruppen«.

- Det er positivt fremadrettet, men det hjælper ikke helt på, at vi skal spare på det, vi fik tildelt fra sidste runde. Det sker, fordi Movias interne beregningsmetode giver færre penge, og fordi der ikke er flere med busserne, konstaterer Dorthe Ingvorsen og uddyber:

- Det er der ikke på grund af lange ventetider, og fordi det er ufleksibelt, hvilket vi har gjort opmærksom på hele tiden. Derfor er det urimeligt, at man sparer på den måde.

Vil direkte til Køge Nord Hos Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn er man også kritiske over for dele af busændringerne. Her peger formand Sille Haahr-Aasmul på, at turen fra deres område til Køge Nord St. begrænses.

- Et af de største problemer er, at man har et område, som kun ligger to kilometer fra Køge Nord St., og så har man ikke en bus, som går direkte dertil. Hvis man skal gøre det attraktivt at komme hurtigt ind til København, skal man kunne komme hurtigt til Køge Nord St. fra alle steder i kommunen, fastslår Sille Haahr-Aasmul.

Hun mener, at politikerne har tilgodeset pensionisterne, hvoraf mange køber ind i Ølby, frem for pendlerne, som gerne vil til Køge Nord St.

- Men man burde kunne finde en løsning, hvor alle tilgodeses, og hvor linje 242 kører til både Køge Nord St. og Ølby. Med den nye busbro drejer det sig i min optik kun om nogle få minutter, men der selvfølgelig mange ting, der skal op, understreger formanden og fortsætter:

- Hvis man bliver ved med at gøre det mindre attraktivt for et område at benytte bussen, så hopper folk over i deres bil.

Sidstnævnte er politikerne i Teknik- og Ejendomsudvalget umiddelbart også bevidste om. Af referatet fremgår det i hvert fald »at den progressive trafikpolitik skal fortsættes herunder i forhold til Ejby, Ll. Skensved og Køge Nord Station fra begge byer.«

Derudover er udvalget enige om, at det er vigtigt at få så meget kørsel som mulig til og fra Køge Nord St. på grund af miljø- og klimamæssige grunde.

