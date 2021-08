Pladsen er trang på flere skoler i Køge, og den bliver kun mindre i fremtiden med stigende elevtal. Derfor er lagt op til ændringer af flere skoledistrikter for at skubbe eleverne i retning af de skoler, som har bedre plads i klasseværelserne. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Kritik og undren over mulige ændringer af skoledistrikterne

Køge - 11. august 2021 kl. 15:14 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

I takt med at flere forventes at flytte til Køge Kommune i fremtiden, kan pladsen blive trang på en række skoler i midtbyen og Køge Nord, hvor elevtallet ser ud til at stige. Den udfordring skal løses, og derfor er flere forslag netop nu i høring.

Konkret er det tre forslag, som skal justere på fire skoledistrikter. Det drejer sig om Søndre Skole, Sct. Nicolai Skole, Asgård Skole og Kirstinedalsskolen.

Tanken er at skubbe eleverne i retning af de skoler, hvor der er plads til flere børn - i det her tilfælde primært Asgård Skole - og væk fra de skoler, der kigger ind i pladsproblemer i fremtiden.

Men på et par af skolerne er opbakningen til de mulige justeringer af skoledistrikterne begrænset.

De tre forslag Den første mulige justering af skoledistrikterne går ud på at flytte en del af Kirstinedalsskolen distrikt til Asgård Skoles distrikt. Formålet er at sikre, at der ikke dannes for mange klasser på Kirstinedalsskolen, inden skolen har været igennem en nødvendig om- og tilbygning, forklarer forvaltningen.



Et andet forslag drejer sig om Søndre Skole og Sct. Nicolai Skole. Her lægger man op til at flytte en del af området på Søndre Havn fra Søndre Skoles distrikt til Sct. Nicolai Skoles distrikt. Søndre Skole er nemlig kun bygget til at kunne rumme to spor af klasser, men allerede i 2026 forventer forvaltningen ud fra den seneste befolkningsprognose tre 0. klasser.



Tredje forslag handler om at flytte en del af området ved villakvarteret ved Clara Frijsvej fra Sct. Nicolai Skoles distrikt til Asgård Skoles distrikt, da man her har bedre plads til at rumme flere elever.

På Kirstinedalsskolen er formanden for skolebestyrelsen, Lasse Odgaard, forundret over det forslag, der går ud på at flytte en del af Kirstinedalsskolens distrikt - og dermed også elever - til Asgård Skoles distrikt.

Han peger blandt andet på, at Kirstinedalsskolen kan se frem til en udvidelse i fremtiden, »lige meget hvad man gør«, fordi mange nye boliger skyder op i nærområdet de kommende år, og flere børn forventes at indtage områdets skoler. Heriblandt Kirstinedalsskolen.

- Som udgangspunkt har vi plads til de børn, der er nu, og vi har også plads de næste to-tre år, så forslaget undrer os. Det er os, der bliver sorteper. Men hvis vi på sigt alligevel skal vokse, hvorfor så ikke tage det første spadestik til at gøre det nu i stedet for at tynde ud i skolen?, spørger Lasse Odgaard.

- Giver ikke mening Formanden for skolebestyrelsen peger på, at skoledistrikter typisk opfattes som noget, der ligger meget fast.

- Når man flytter til et område og en bestemt vej, ser man på, hvilken skole der hører til, og hvor lang og sikker vejen derhen er. Med forslaget ændrer man familiernes tilværelse, fordi deres børn kan ende med at høre til en anden skole, siger Lasse Odgaard.

Han påpeger ligeledes, at det kan gå ud over en families søskende, hvis de på grund af ændringerne af skoledistrikterne bliver splittet ad. Det kan ske, hvis det yngre barn først begynder i skole, efter ændringerne er trådt i kraft.

En situation, man i dag typisk løser ved at søge om dispensation til frit skolevalg, men spørgsmålet er, om det fortsat giver mening, hvis man godkender de foreslåede ændringer af skoledistrikterne, siger Lasse Odgaard.

- Hvis kommunen bliver ved med at bevilge søskendesammenflytning, får ændringerne af distrikterne jo ikke den fulde effekt, så det ville ikke give mening at give en masse dispensationer.

Intet pres lige nu På Sct. Nicolai Skole kan man blive berørt af to mulige ændringer af distrikterne. Først ved at overtage dele af distriktet fra Søndre Skole, og dernæst ved at afgive noget til Asgård Skole. Mens skolebestyrelsen på Sct. Nicolai Skole bakker op om den første del, er man imod at afgive dele af sit eget distrikt til Asgård Skole. I stedet bør Sct. Nicolai Skole udvides på den ene eller anden måde.

- Det interessante er i virkeligheden, om man har et ønske om at bevare en stor, stærk skole i midtbyen, eller om man ønsker skoler i en ring omkring bymidten. Vi ønsker at have en stærk skole i bymidten, og den eneste måde er at give mulighed for at gøre os større, siger skoleformand Søren Rindal Nielsen og uddyber:

- Selvfølgelig skal man fixe et problem lige nu, men det virker, som om man i højere grad vil fremtidssikre, for lige nu er der ikke pres på skolerne, når det kommer til pladsen, mener Søren Rindal Nielsen.

Han er klar til at fremføre sine argumenter på et kommende møde i denne uge, hvor alle fire skolebestyrelser skal drøfte sagen med kommunens forvaltning.

Asgård bakker op I modsætning til de to førnævnte skoler er man på Asgård Skole umiddelbart positiv over de mulige ændringer og udsigten til at modtage elever fra de omkringliggende skolers distrikter. Ifølge skolebestyrelsens formand Christel Jørgensen har Asgård Skole netop kapacitet til at rumme flere børn.

- Jeg synes i en kommunal kontekst og i et forældreperspektiv, at det er helt centralt, at man får udnyttet den eksisterende kapacitet, som er på Asgård Skole. Derfor kan vi godt bakke op om at udvide skoledistriktet, siger Jørgensen.

Samtidig henviser hun til, at flere elever kan få en sikker skolevej, når de skal til Asgård Skole i stedet for Sct. Nicolai Skole.

- Det er positivt, at nogle af de unge, som bor på Clara Friisvej eller Marie Toftsvej vil få en sikker skolevej med cykelsti hele vejen til skole.

Hvilken betydning vil det få for Asgård Skole, at man ændrer og udvider jeres skoledistrikt?

- Det vil være en win-win for både de elever, som kommer til, og dem vi allerede har. Vi er stolte af at have en stor diversitet af elever, som afspejler det samfund, de unge mennesker skal ud i, for det er vigtigt, at børnene oplever, at man kan komme fra mange forskellige baggrunde og have mange forskellige udfordringer, siger Christel Jørgensen.

Frustrerede forældre På Søndre Skole har man udsigt til at skulle afgive en del af sit distrikt til Sct. Nicolai Skole, for førstnævntes kapacitet er allerede presset, og med et stigende elevtal vil Søndre Skole ikke kunne rumme alle de nye elever,. som ville kræve tre klasser per årgang.

Derfor er det nødvendigt med en midlertidig løsning, lyder det fra forvaltningen, for at give tid til planlægningen af en eventuel til- og ombygning af skolen.

På Søndre Skole er man indtil videre hverken klar med kritik eller opbakning af de mulige ændringer. Formanden for skolens skolebestyrelse ser nemlig først og fremmest frem til at høre mere om de forslag, der i øjeblikket er på bordet. Blandt andet med tanke på den mulige permanente til- eller ombygning af skolen.

- Vi anerkender, at vi ikke kan rumme en tredje klasse per årgang. Vi er ikke en tresporet skole, og det er rart, at der bliver taget hånd om det. Om man så skal ændre skoledistriktet eller skabe bedre rammer for Søndre Skole, må vi se, men det er bedre at gøre noget nu end ikke at gøre noget, siger Thomas Malling og fortsætter:

- Så vi afventer, hvad der kommer ud af mødet torsdag med forvaltningen, og vi vil spørge ind til, hvad der menes med den permanente løsning. Grundlæggende er Søndre Skole en gammel skole, som godt kunne trænge til en opgradering.

Hvad vil det betyde for Søndre Skole, hvis I skal afgive en del af jeres skoledistrikt til Sct. Nicolai Skole?

- Jeg tænker, man måske vil opleve nogle forældre, som er svært frustrerede. For eksempel hvis man har en dreng på skolen, og efterfølgende skal lillesøster starte i 0. klasse, men det skal så være på Sct. Nicolai Skole. Det vil skabe en masse støj, og i sidste ende kan det betyde, at flere vælger en privatskole, og det vil vi være meget kede af, siger Thomas Malling.

Høringsperioden for forslagene slutter i midten af denne måned, og en endelig politisk beslutning forventes til september.

