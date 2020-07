Send til din ven. X Artiklen: Kritik af ordning med ældremad på Sandmarksbo Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kritik af ordning med ældremad på Sandmarksbo

Køge - 12. juli 2020 kl. 07:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Jeg har en svigermor, som bor i en ejerlejlighed på Sandmarksbo 2, blok 2. Hun har boet der i cirka et år.

I begyndelsen kunne beboerne købe varm mad dagligt i husets cafe til en rimelig pris. Alle var glade og tilfredse, idet man i tilknytning til måltidet havde socialt samvær.

Så kom coronaen, og cafeen blev lukket ligesom andre spisesteder.

Det gav store problemer, idet mange beboere ikke selv var i stand dels at handle og dels lave maden selv. Nogle bestilte mad udefra, andre fik hjælp af familiemedlemmer og andre fik kun håndmadder.

I slutningen af juni kom et opsigtsvækkende tilbud: man kunne købe mad hver torsdag, hvis man bestilte det dagen før.

Prisen var næsten det dobbelte, og man måtte ikke spise maden i cafeen - man skulle hente det selv og spise i lejligheden.

Det gav problemer, idet rollator, stok mv. var nødvendige hjælpemidler, og brugen heraf sammen med en bakke med mad- og drikkevarer - det gik selvfølgelig ikke.

Nu spørger man, hvad man så skal spise de øvrige seks dage om ugen, men ingen er i stand til at svare, og hvorfor kan det nyrenoverede køkken ikke bruges til gavn for de ældre beboere - ja, det er spørgsmålet.

Det kan ikke være på grund af coronaen, da alle andre restauranter mv. i byen et åbnet.

Hvis det er af hensyn til afstand mellem de spisende beboere, kan man jo blot fjerne de stole, der ikke må benyttes, eller eventuelt lave spisehold.

Ovennævnte er en gene, også for min svigermor, men hun er kun 89 år og har ikke glemt at lave mad selv.

At vi andre ind imellem hjælper lidt med er en anden historie.

Der må være nogen, der har lidt dårlig samvittighed, når alle faciliteter er til stede, og de omkring 80 beboere gerne vil have varm mad dagligt ligesom alle os andre.

Benny Faurskov Rasmussen

Strindbergsvej 27,1 tv, 2500 Valby

SVAR: Vi har haft cafeen lukket helt ned på grund af det besøgsforbud, der har været på alle plejehjem, hvor vi har et særligt ansvar for at skærme beboerne mod smitte med corona-virus.

Da vi lukkede vores cafeer på grund af. corona, blev brugerne gjort opmærksomme på, at de kunne få mad via vores madservice. Dette er et tilbud, som også fremgår af Køge Kommunes hjemmeside.

Nu har vi som et forsøg haft åbent i cafeen en enkelt dag - torsdag - og fra denne uge udvider vi med to dage - tirsdag og torsdag.

Vi vil hellere åbne for langsomt end for hurtigt - igen fordi vi har et særligt ansvar over for beboerne.

Hen over sommeren vil vi evaluere udviklingen i cafeens åbningstider, og vi stiler mod på sigt at åbne fuldt ud igen.

Med hensyn til prisen har vi skiftet til den kommunale leverandør, som tilbereder helt frisk mad, der lever op til de ernæringsmæssige forskrifter.

Vi vil ikke gå på kompromis med at sikre, at brugerne får den gode kost.

Tidligere har man kunne købe halve portioner til en billigere pris, men da vi herved ikke kan sikre et ernæringsmæssigt optimalt måltid, ønsker vi ikke at fortsætte med den løsning.

Vi har i stedet valgt et tilbud, hvor maden er hjemmelavet, frisk og lækkert tilberedt og i portioner, der giver beboerne og gæsterne den ernæring, de har brug for.

Mette Falther

Personalechef og ansvarlig for den kommunale leverandør af mad til cafeen på Sandmarksbo