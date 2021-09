Et stigende elevtal presser flere skoler på pladsen i klasselokalerne, og derfor vedtog et flertal i Køge Byråd tirsdag at ændre på flere skoledistrikter. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Kritik af nye skoledistrikter: - Vi vil ikke skabe unødig ro

Køge - 30. september 2021 kl. 06:22 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

I takt med at flere familier flytter til Køge Kommune, bliver pladsen i skolernes klasseværelser mindre og mindre. Det gælder specielt i midtbyen og Køge Nord, hvor elevtallet forventes at stige de kommende år.

For at løse pladsproblemet besluttede et flertal i Køge Byråd på tirsdagens byrådsmøde at ændre på tre skoledistrikter for at "skubbe" elever i retning af de skoler, som har bedre plads.

Venstre og Radikale Venstre er imod ændringerne, og hos førstnævnte mener gruppeformand Ken Kristensen (V), at man bør afvente en kommende analyse af skoleområdet.

- Vi vil ikke skabe unødig uro blandt børn, forældre og kommende tilflyttere. For os handler det om at kigge på den kapacitet, vi har, og den analyse, vi netop er blevet enige om, hvor vi skal gennemgå, hvad vi har af behov på skoleområdet, siger han.

I stedet bør beslutningen først tages, når analysen på skoleområdet, som forligspartierne har afsat en million kroner til i den nye budgetaftale, er færdig.

- Skal vi bygge en ny skole? Hvor skal vi bygge den? Skal det være på Søndre Havn? I Køge Midtby? Skal det være uden for Køge? Det giver rigtig god mening at kigge på, når vi har et datagrundlag at kigge på. Lige nu rykker vi rundt på nogle brikker, som ikke er bindende nødvendige at rykke rundt på, mener Kristensen.

Nødvendig gennemgang Ændringerne af skoledistrikterne, som nu er blevet vedtaget, ændrer først og fremmest på Søndre Skole og Sct. Nicolai Skoles distrikter for at skubbe flere elever hen til sidstnævnte, mens den anden ændring justerer på Asgård Skoles distrikt og igen Sct. Nicolai Skoles distrikt, så børnene sendes i retning af Asgård Skole, hvor der er bedre plads i klasselokalerne.

Radikale Venstre er som nævnt også modstandere af at ændre på skoledistrikterne, og byrådsmedlem Mette Jorsø (RV) mener ligeledes, at politikerne bør vente på den kommende analyse af skoleområdet.

- Vi skal ikke lave så drastiske ændringer uden at kigge hele skolesystemet igennem. Vores folkeskoler trænger i den grad til at blive taget hånd om, og derfor er det fuldstændig nødvendigt at starte en grundig gennemgang af folkeskolerne, hvor vi kan få nogle gode, konstruktive debatter, fastslår Mette Jorsø.

Et problem fra næste år Spørger man Jeppe Lindberg (K), der er næstformand i Skoleudvalget, handler sagen om rettidig omhu. Der er nemlig større efterspørgsel, end der er kvadratmeter på skolerne, og derfor peger den konservative politiker på, at man på den korte bane er nødt til at løse pladsproblemet ved at ændre på distrikterne.

Dernæst kan partierne kigge nærmere på den overordnede kapacitet og struktur på skoleområdet, og hvorvidt der er behov for udvidelser, nybyggerier eller lignende.

- Det her er nogle administrative linjer, som vi bliver nødt til at lave lige nu. Det handler om kapacitet, og vi har et problem allerede fra næste år, påpeger Lindberg.

For ikke at splitte søskende fra samme familier ad gives der søskendegaranti til mindre søskende til elever, som er bosiddende i enten Søndre Skoles distrikt eller Sct. Nicolai Skoles distrikt. Garantien gælder for de børn, der på vedtagelsestidspunktet er indskrevet på henholdsvis Søndre Skole og Sct. Nicolai Skole.

Ændringerne vil gælde fra skoleåret 2022/23.

