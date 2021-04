Konservative mener ikke, at sagen har været håndteret ordentligt. Det er helt ude i hampen, siger Flemming Christensen. Foto: Jesper From Foto: FROM

Send til din ven. X Artiklen: Kritik af gavekort: Forslaget kom som en tyv om natten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kritik af gavekort: Forslaget kom som en tyv om natten

Køge - 28. april 2021 kl. 19:01 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Det var ikke bare selve beslutningen om at give et gavekort til Køge Kommunes medarbejdere, der mødte kritik på byrådsmødet. Konservatives Flemming Christensen kritiserede også den proces, som har ført frem til beslutningen.

Læs også: Borgmester forsvarer omstridt gavekort

- Jeg er ked af, at man ikke har kunnet håndtere den her sag bedre, sagde han i byrådssalen, mens han slog hjælpeløst ud med hænderne.

- Det er kommet som et forslag, man gerne vil have undersøgt, i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om støtte fra Køge Handel og Connect Køge. Så kommer det ind som en tyv om natten, sagde Flemming Christensen.

- Har der været brugt tid nok på at få snakket det her godt igennem bag en lukket dør, så man kunne stå som et enigt byråd og lave denne her løsning? Det ville jeg have sat pris på, fortsatte han.

Medarbejderne siger ja

Flere byrådspolitikere undrede sig også over, at spørgsmålet har været drøftet i kommunens medarbejderudvalg. Ifølge Lene Møller Christensen (S) har det såkaldte med-udvalgt udtrykt, at man synes, at gavekortet og beløbet er passende.

Også det kommenterede Flemming Christensen.

- Hvad pokker havde I gjort, hvis hoved-medarbejderudvalget havde sagt, at det syntes de var en dårlig idé. Havde I så sagt nej? Det vil sige, at medarbejderne har været gidsler i det spil her. I lader dem afgøre, om det skal besluttes. Det er da helt ude i hampen, mente Flemming Christensen.

- Jeg er ærgerlig over den proces. Den skulle have været håndteret anderledes, sagde den.

relaterede artikler

Efter heftig debat: Kommunale medarbejdere får gavekort 27. april 2021 kl. 20:16

Venstre: Gavekort til kommunale medarbejdere er helt skævt 26. april 2021 kl. 14:35