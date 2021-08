- Jeg læser det som en manglende anerkendelse af medarbejderne og en manglende vilje til at stille ordentlige rammer til rådighed, lyder det fra kredsnæstformand om sygeplejerskernes lokaler på Sandmarksbo. Foto: Jesper From

Kritik af fysiske rammer: Fagforening raser over »respektløs tilgang«

Køge - 31. august 2021 kl. 14:44 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Der er tale om manglende anerkendelse, når Køge Kommune ikke har viljen til at sørge for ordentlige rammer til de lokale sygeplejersker i Team Øst, som har hjemme på plejehjemmet Sandmarksbo.

Sådan lyder det fra Ulla Birk Johansen, der er kredsnæstformand i Kreds Sjælland hos Dansk Sygeplejeråd.

I bekymringsbrevet fra december sidste år fortæller sygeplejerskerne fra Team Øst, at de har oplevet en »respektløs tilgang« til deres lokaler. Der har været problemer med skimmelsvamp, og de oplever både besværet vejrtrækning, allergi og træthed. Derudover har de haft musefælder fremme, fordi de er plaget af mus. Hvad tænker du om det?

- Jeg læser det som en manglende anerkendelse af medarbejderne og en manglende vilje til at stille ordentlige rammer til rådighed, så de kan udføre deres arbejde. Det er respektløst over for medarbejderne, for der er behov for gode rammer ude på arbejdspladserne, siger Ulla Birk Johansen og uddyber:

- Det er arbejdsgiveren og kommunalbestyrelsens ansvar, og de er forpligtet til at sikre et ordentligt arbejdsmiljø, så det er meget alvorligt.

En tabersag En anden problematik nævnt i bekymringsbrevet drejer sig om, at personalet ikke har oplevet at have tid nok til at oplære vikarer og nye medarbejdere. Hvor stort et problem er det?

- For det første betyder det noget for kontinuiteten for borgerne, hvis der er mange forskellige og nye medarbejdere, så det er ikke i orden. For det andet viser arbejdsmiljøforskning, at hvis medarbejderne ikke føler sig ordentligt introduceret inden for den første periode, så rejser langt de fleste igen, forklarer kredsnæstformanden.

Hun kalder det en »tabersag«, hvis der ikke har været nok tid til introduktion.

- Det er virkelig skidt for både den faglige kvalitet, kontinuiteten over for borgeren og personaleflowet. Det er dyrt, hver gang en medarbejder rejser, og om få år mangler der 6.000 sygeplejersker på landsplan, særligt i vores region. Derfor er man nødt til at gøre det attraktivt at arbejde i Køge Kommune, hvis man vil være en del af kampen om de dygtige medarbejdere.

DAGBLADET Køge har spurgt kommunens ældre- og sundhedschef Betina Arendt, hvad hun tænker om problemerne med lokalerne, og at sygeplejerskerne sidste år oplevede en »respektløs tilgang«.

- Vi anerkender fuldstændig, at de fysiske rammer og lokaler er uegnede og i dårlig stand. Det er også noget, som har politisk bevågenhed, og derfor indgår det i de politiske budgetforhandlingerne lige nu, fortæller Arendt.

