Se billedserie Thomas Madsen fra ølkælderen i Brogade glæder sig over, at her råder man over en stor gård, hvor gæsterne kan hygge sig, mens de 30 minutter går. Foto: Anne Dahl Bertelsen

Send til din ven. X Artiklen: Kritik af åbning: - Den regel skriger til himlen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kritik af åbning: - Den regel skriger til himlen

Køge - 19. april 2021 kl. 13:36 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

På onsdag kan man igen sætte sig indenfor og få en bid mad og en god øl - men kun, hvis man har bestilt tid mindst 30 minutter før. Det er et ekstra lille benspænd, der får kritik med på vejen fra blandt andre Christian Danielsen fra Richters Ølstue:

- Der er i forvejen mange regler, hvor personalet for eksempel skal stå og tjekke coronapas hos gæsterne, men den del af det skriger til himlen. Der er jo ingen af os, der driver små restaurationer i byen, som i det hele taget har nogle systemer til at booke ind på den måde.

- Det bliver meget svært at administrere og virker som en regel, der er lavet til en 4-stjernet restaurant og ikke til et mindre sted som vores, fortsætter han om udfordringerne for ølstuen i Køge.

Christian Danielsen tror dog på, at politikerne kommer til fornuft og fjerner den del af regelsættet for cafeer ig barer:

- Mit stille håb er, at det her krav bortfalder, inden vi overhovedet åbner på onsdag, siger han og fortæller, hvordan Richters Ølstue egntlig ikke havde tænkt sig at åbne med de restriktioner for indendørs servering, der oprindeligt var lagt op til.

Et andet sted i byen er der også forundring over lige netop den del af restriktionerne i forbindelse med onsdagens genåbning af blandt andet værtshuse og cafeer:

- Man kan godt høre, at reglerne er lavet af nogle, der ikke arbejder i branchen til hverdag, lyder det fra Thomas Madsen, der ejer Hugo`s Kælder i Køge.

Han fortsætter om den kommende tids genåbning:

- Vi er jo så heldige, at vi har en pæn stor udendørsdel i gården, hvor mange i forvejen foretrækker at sidde - og vi har endda vores toiletter udendørs. Så, hvis de gerne vil indenfor må de eventuelt sidde og vente i gården med en lille apperatif til der er gået 30 minutter.

Han udtrykker også sin skepsis over, hvordan det skal kunne lade sig gøre at holde øje med, om folk har siddet der 25 minutter eller 30 minutter, før de kan få lov til at gå indenfor.

- Det er jo svært nok i forvejen, for os, at overholde alle de gældende regler, fortsætter han.

Thomas Madsen udtrykker dog også en tro på, at mange hurtigt vil få en slags rutine angående de gældende regler for at gå ud og nyde en øl eller en bid brød.

- Lad os da håbe, at vi kommer hurtigt og godt i gang med de her ting, så der kan komme gang i omsætningen igen. Vi er der, hvor hver en stol efterhånden betyder kroner og ører for mange af os, konstaterer han.