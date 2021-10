Det er her i Ll. Salby, at Forenede Care ønsker at etablere et krisecenter. Foreløbig udskydes beslutningen. Foto: Anders Fallesen

Krisecenter sparkes til hjørne: Ikke alle naboer blev hørt

Køge - 10. oktober 2021

Skal virksomheden Forenede Care have lov at etablere et krisecenter på en landejendom i udkanten af Ll. Salby?

Det spørgsmål skulle Klima- og Planudvalget taget stilling til torsdag eftermiddag, men foreløbig blæser svaret stadig i vinden. Mens Venstre argumenterede for, at man ikke skulle gå videre med sagen, mente resten af udvalget, at beslutningen i stedet skulle udskydes, så Forenede Care i mellemtiden kan invitere til et dialogmøde med beboerne i Ll. Salby og informere dem nærmere om visionerne for krisecenteret.

Udvalgsformand Niels Rolskov forklarer om årsagen til udskydelsen:

- Nogle af naboerne er positive, og andre er bekymrede. Erfaringerne fra Bjæverskov er desuden, at det er en god ide at tale tingene igennem. Så nu beder vi firmaet arrangere et møde med beboerne i landsbyen, før vi ser på sagen igen, siger han.

Fra Venstres Ken Kristensen lyder det:

- Det er ganske glimrende, at der nu kommer dialog med naboerne, siger han og fortsætter:

- Men kommunen får rigtig mange ansøgninger om at etablere krisecentre til både kvinder og mænd, bosteder eller misbrugscentre. Og vi skal som kommune selvfølgelig tage vores del af ansvaret. Når det er sagt, skal vi ikke bare blindt tilbyde steder i mindre landsbyer. Lad os i stedet lægge dem steder med større indbyggertal, hvor det bedre kan rummes, siger Ken Kristensen.

Op til ni mænd I ansøgningen til kommunen har Forenede Care gjort det klart, at man ønsker at etablere et krisecenter på Højelsevej 41, som skal kunne rumme op til ni mænd, inklusiv børn under 18 år, som står i en akut krise.

Det er hensigten, at et gennemsnitligt ophold skal vare omkring fire måneder, "og der er ikke tale om beboere, som har et aktivt misbrug, eller som er kendt med en ubehandlet psykisk diagnose," lyder det.

I ansøgningen skriver Forenede Care desuden:

"Krisecentret vil kunne huse op til ni mænd, eventuelt ledsaget af deres børn under 18 år, som befinder sig i en livskrise; det kan være i forhold til ophør af samliv/skilsmisse, vold eller andre situationer, der gør at mændene står i en akut krisesituation. (...) Mændene vil opholde sig i hovedhuset, hvor den eksisterende indretning udnyttes med ni separate værelser, tre fælles køkkener og spisestuer, opholdsstuer, bryggers og badeværelser."

Savner inddragelse Et blik på et af de indkomne høringssvar til sagen viser, at ikke alle naboer til ejendommen føler sig tilstrækkelig godt informeret.

Heri lyder det blandt andet:

"Landsbyen er ganske lille, ifølge lokalplanen 28 ejendomme, hvorfor alle ændringer potentielt har forholdsmæssig stor indflydelse og derfor kræver nøje overvejelse. Det er med stor forundring, at vi konstaterer, at orienteringsskrivelsen fra Køge Kommune glimrer med sit fravær af megen faktuel orientering. Det meste af vores fællesmøde kom til at handle om alt det, vi mangler information om, for at kunne give relevante og faktuelt underbyggede bemærkninger til naboorienteringen i forhold til en stillingtagen. Vi håber, at kommunen er opmærksom på disse punkter, og helst, at der kommer en dialog før en afgørelse," lyder det i et høringssvar.

Og spørger man Ken Kristensen, har høringen da heller ikke været tilstrækkelig udbredt:

- Den nærmeste naboer har skrevet til mig, at vedkommende ikke er blevet hørt, så det er åbenbart ikke alle, man har spurgt, siger han og fortsætter:

- Man kan sagtens tage en ny høring, men som udgangspunkt stemmer vi nej, fordi vi gerne vil sende et signal om, at et sådant krisecenter ikke skal placeres i små byer som Ll. Salby, siger han.

For at Forenede Care eventuelt kan få mulighed for at etablere krisecenteret kræver det i første omgang en landzonetilladelse, som kommunen vil skulle udstede. Forenede Care har desuden over for kommunen oplyst, at man allerede har fået dispensation fra landbrugsstyrelsen til at købe landbrugsejendommen og ophæve bopælspligten.

Det er endnu uvist, hvornår der afholdes dialogmøde om sagen.